В Подмосковье услугу для собственников земель в зонах культурного наследия перевели в «цифру»

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга, в рамках которой жители Московской области могут в электронном виде получать решения об установлении, определении или изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в зонах культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Перевод востребованных услуг в цифровой формат является одной из важных наших задач. Теперь владельцам земельных участков у памятников и зон культурного наследия не нужно тратить время на визиты в ведомства: всё можно сделать онлайн, быстро и удобно. Это особенно актуально для собственников, которые хотят оперативно решать вопросы использования своей земли», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача решения об определении, изменении вида разрешенного использования участков в границах памятников» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Природа и культурное наследие». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Московской области могут получить решение об определении, изменении (установлении) вида разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете в течение 15 рабочих дней.

