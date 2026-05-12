В Удмуртии сеть «МегаФона» приросла новыми селами

«МегаФон» расширил зону покрытия мобильной связи в Увинском районе Удмуртии. После запуска телеком-объектов стабильный сигнал стал доступен более чем трем тысячам жителей. Новое покрытие охватило пять населенных пунктов: села Булай, Новый Мултан, Сям-Можга, Рябово и Ува-Тукля. Теперь абоненты в этих локациях могут свободно общаться с близкими, коллегами и при необходимости связываться с различными службами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Увинский район имеет особое значение для региона — именно здесь расположен географический центр Удмуртии. Обеспечение качественного покрытия на этой территории делает регион более доступным и комфортным для жизни, позволяя жителям республики быть на связи в любое время.

Масштабные работы по расширению сети проводились комплексно — за счет строительства новых телеком-объектов и использования имеющейся инфраструктуры партнеров. Такой подход позволил инженерам оператора настроить оборудование под специфику местности и особенности потребления трафика, а также обеспечил максимальное покрытие территории населенных пунктов.

«Расширение покрытия в Увинском районе — это значимый вклад в развитие этой территории. Мы понимаем, насколько важна стабильная связь для жителей малых населённых пунктов, особенно когда речь идет о безопасности, образовании и возможностях для работы. Благодаря слаженной работе инженеров и партнеров нам удалось оперативно запустить объекты связи и обеспечить качественный сигнал в пяти селах республики», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор нарастил территорию уверенного сигнала в населенных пунктах Балезинского, Завьяловского, Кезского, Малопургинского, Можгинского, Шарканского, Юкаменского и Якшур‑Бодьинского районов, в том числе и там, где базовые станции были построены в рамках региональной программы «Сельсовет».