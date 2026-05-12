CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Яндекс Практикум» запустил «Луми» — платформу коротких практик с ИИ-тренажёром для развития карьерных навыков

«Яндекс Практикум» представил «Луми» — мобильную платформу для развития «мягких» навыков, востребованных работодателями и влияющих на карьерный рост. Пользователям доступны короткие ежедневные практики, персональные маршруты обучения и ИИ-ассистент для отработки рабочих сценариев в диалоге.

Платформа предлагает 18 образовательных маршрутов по шести направлениям: управление вниманием, эффективные коммуникации, подготовка к карьерным изменениям, переговоры о зарплате, работа с профессиональной неуверенностью и восстановление от стресса. Каждый маршрут включает видео от эксперта и около 10 упражнений для отработки навыков. На момент запуска «Луми» предлагает программы от 25 практикующих карьерных консультантов, нейробиологов и специалистов по коммуникациям.

ИИ-ассистент работает как интерактивный тренажёр по материалам экспертов и моделирует рабочие ситуации, например, защиту проекта перед заказчиком или обсуждение спорных моментов с руководителем. Нейросеть анализирует действия пользователя, дает обратную связь и подсвечивает зоны роста. Это позволяет тренировать коммуникативные навыки до их реального применения в рабочих процессах.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Луми» дополняет продукты «Практикума» для выбора профессии, обучения и карьерного развития. Занятия на платформе занимают 5–10 минут в день, что позволяет встроить практику даже в плотный рабочий график.

Платформа работает по подписной модели с ознакомительным периодом в течение недели. Стоимость обучения составляет 399 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

«Яндекс Еда» отказалась от работы с крупным торговым центром. Он отправлял курьеров в «коридор позора»

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290