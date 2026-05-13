«МегаФон» готовит сеть к летнему наплыву туристов

В новом туристическом сезоне отдыхающие смогут более комфортно пользоваться мобильной связью в Приморском крае. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в популярных прибрежных локациях. Это позволило равномерно распределить нагрузку на сеть в селе Безверхово, поселке Зарубино и Ливадии, популярном у туристов микрорайоне Находки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование обеспечивает качественное покрытие в местах массового отдыха приморцев и гостей региона. В зоне действия базовой станции в Ливадии сконцентрированы популярные туристические объекты: базы отдыха, прогулочные зоны, морской пляж и побережье Ливадийского озера. В Безверхово улучшена связь на территории населённого пункта, где в сезон туристы активно арендуют жильё. В Зарубино в зону покрытия попала акватория бухты Троица и прибрежные рекреационные зоны.

Обезличенная статистика сети показывает стабильно высокий спрос на мобильный интернет в туристических локациях Приморья. В пиковый сезон на одного абонента в среднем приходится около 85 ГБ данных: гости курортов делятся фото и видео в соцсетях, используют навигационные сервисы, смотрят онлайн-контент и остаются на связи с родными и коллегами.

Туристические маршруты привлекают не только жителей Приморского края, но и путешественников из других регионов Дальнего Востока, а также гостей из центральной России. Надёжная связь становится важным фактором комфорта и повышает привлекательность мест для отдыха.

«Мы последовательно развиваем инфраструктуру связи в туристически значимых районах Приморья, опираясь на данные о реальной нагрузке на сеть и потребности абонентов. Запуск разгрузочных базовых станций в Ливадии, Зарубино и Безверхово — часть комплексной программы по усилению покрытия в курортных зонах. Уверен, что благодаря этим решениям отдых жителей и гостей региона станет еще комфортнее, а возможность оставаться на связи — неотъемлемой частью качественного досуга», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

В 2026 г. оператор запустил новые базовые станции в туристических и социально значимых локациях региона — поселке Волчанец, селе Береговое, в районе турбаз на побережье Уссурийского залива. Ранее МегаФон подключил LTE-связь на участке автодороги Раздольное – Хасан, по которой в высокий сезон десятки тысяч туристов едут на популярные пляжи Хасанского округа. Современную связь 4G специалисты обеспечили и в бухте Триозерье, где рядом с морским пляжем находятся три пресноводных озера.