МТС накрыла сетью 4G новую смотровую площадку на Думной горе

ПАО «МТС» установила новое телеком-оборудование близ села Знаменка Минусинского округа. Сеть высокоскоростного интернета накрыла ближайший к селу участок федеральной трассы «Енисей» и туристическую локацию на ее пути — смотровую площадку на Думной горе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону обновленной сети МТС попала одна из известных достопримечательностей юга Красноярского края — Думная гора, с вершины которой открывается вид на хребты Западного Саяна и извилистую гладь Енисея. По легенде, здесь по дороге в место ссылки — село Шушенское — столетия назад останавливался Владимир Ильич Ленин. Сейчас локацию благоустроили, на горе расположились визит-центр, смотровая площадка и памятная стела с указанием расстояния до Санкт-Петербурга. Быстрый LTE-интернет поможет туристам загружать онлайн-карты местности, отправлять фотографии близким и общаться в социальных сетях.

«Качественная мобильная сеть — это важная часть туристической инфраструктуры. Мы продолжаем оцифровывать популярные туристические локации и трассы, чтобы предоставить жителям края надежную связь даже в самых удаленных и труднодоступных местах. Так, в прошлом году мы усилили сеть в окрестностях Красноярского и Тубинского водохранилищ, на пляжах Большого озера и озера Учум, возле Баджейской и Большой Орешной пещер, у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и в природном парке «Ергаки»», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС расширила покрытие 4G на юге Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили жители более 40 населенных пунктов Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Каратузского, Курагинского и Идринско-Краснотуранского округов.

