CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила отечественные базовые станции LTE в 15 районах Приангарья

МТС реализовала в Иркутской области второй этап проекта по запуску телеком-оборудования российского производства «Иртея». С конца прошлого года в эфир выведены 29 базовых станций стандарта LTE. Это позволило расширить покрытие сетью МТС четвертого поколения населенные пункты в 15 районах Приангарья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего базовых станций «Иртея» запущено в Братском, Нижнеудинском и Нижнеилимском районах. Кроме этого, российское телеком-оборудование МТС установила в ключевых локациях Приангарья: на производственной площадке агроходинга «Саянский бройлер» в Саянске и в туристических локациях – деревне Куркут на Малом Море, в селе Ользоны в Баядаевском районе, в Слюдянке, на территории горнолыжной базы «Орехов Камень» в Братске и других.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

МТС начала устанавливать российское оборудование на действующей сети в конце 2024 г. Одна из первых в России базовая станция «Иртея» на сети МТС заработала в поселке Тарма Братского района, где проживает около 900 человек. Позже отечественное телеком-оборудование МТС появилось в небольших населенных пунктах в Черемховском, Братском и Усольском районах.

«Иркутские связисты стали одними из первых в стране, кто опробовал новое российское оборудование в реальной работе, в том числе в суровом сибирском климате. Сейчас по всей Сибири действует уже около 140 базовых станций «ИРТЕЯ» и более трети из них – в Иркутской области. Мы планируем активно развивать в Приангарье сеть LTE на базе отечественных решений», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290