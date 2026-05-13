Объем загруженных данных в АИС страхования вырос в 1,3 раза в 2025 году

Объем загруженных данных в АИС страхования вырос в 1,3 раза в 2025 г. по сравнению с предыдущим годом и составил 84,6 млн договоров, сообщила директор по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту Национальной страховой информационной системы (НСИС) Ирина Мельникова.

На ОСАГО пришлось 54,4 млн записей против 45 млн годом ранее; на каско — 11,2 млн (против 9,4 млн); на страхование жилья — 19 млн (против 12 млн).

В части загрузки убытков в информационную систему также отмечен рост — 8,16 млн случаев против 2,96 млн в 2024 г. В том числе на ОСАГО пришлось 4 млн случаев, на каско — 4 млн, на страхование жилья — 0,16 млн.

Всего АИС страхования содержит информацию о более чем 120 млн полисов ОСАГО, 30 млн договоров каско и ДСАГО, 20 млн договоров страхования жилья.

При этом Ирина Мельникова отметила, что НСИС фиксирует нарушение сроков загрузки данных в систему со стороны страховщиков. Она уточнила, что анализ сроков загрузки информации в январе 2026 года в части сведений о выплатах выявил случаи внесения данных по выплатам двухмесячной давности, что как раз может свидетельствовать о нарушении сроков передачи сведений в АИС страхования.

Также она сообщила, что НСИС осуществил сверку данных АИС страхования с данными Банка России, по результатом которой выявлены отклонения в данных как в количестве договоров, так и в сумме выплат и премий.

Среди основных проблем в части качества предоставляемых данных она назвала несвоевременность предоставляемой информации, неполноту переданной страховщиками информации (например, отсутствуют сведения по страховым полисам), некорректную или неполную передачу идентификаторов субъектов и объектов. Также были отмечены случаи передачи данных не в полном составе, предусмотренном указанием 6568-У, в ряде случаев в течение 2024-2025 гг. отсутствовали проверки ФОИВ, что привело к тому, что были загружены некорректные данные.

При этом Ирина Мельникова сообщила, что НСИС реализует меры по повышению качества данных. Среди таких инструментов — сверка данных в АИС страхования с дополнительными источниками данных, такими как Банк России, ФОИВ, внешними справочниками. Также внедряются дополнительные меры форматно-логического контроля, например, в части контроля за суммой возврата страховой премии. Также в НСИС разработаны метрики качества данных на предмет полноты, достоверности, выполнения сроков загрузки.

Со страховщиками, метрики по которым будут в значительной степени отличаться, будет проводиться работа как со стороны НСИС, так и регулятора, предупредила Ирина Мельникова.