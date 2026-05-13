«Ростелеком» запустил интернет-магазин оборудования для операторов связи

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявил о запуске специализированного онлайн-магазина для компаний. Операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного оборудования, оптические и абонентские устройства, компоненты инженерной инфраструктуры. Для покупателей предусмотрена услуга «тестового полигона» — возможность протестировать оборудование до оформления закупки.

Интернет-магазин предлагает широкий спектр оборудования в необходимом для конкретного запроса или проекта оператора связи объеме. Сейчас в проекте участвует более 300 отечественных вендоров, гарантирующих устойчивость цепочек поставок.

Операторам связи с действующей лицензией предоставляется скидка до 30% от цены товара в зависимости от номенклатурной позиции. Финальная цена формируется с учетом вида товара и объема заказа.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома», сказала: «Запуск специализированного онлайн-магазина — это важный шаг в развитии взаимодействия с операторами связи. Мы переходим от классического провайдера цифровых услуг к полноценному поставщику телекоммуникационного и ИТ-оборудования профессионального уровня. Теперь наши партнеры могут закрыть все потребности для бизнеса: от построения сетевой инфраструктуры до покупки ИТ-услуг. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент товаров из реестра отечественного телеком-оборудования. Кроме того, мы предлагаем предпродажное тестирование — редкую опцию для стандартного онлайн-магазина, но привычную для инженерных закупок операторов».

Возможен самовывоз со складов распределенной инфраструктуры «Ростелекома» в регионах РФ или доставка по России транспортной компанией до адреса покупателя.