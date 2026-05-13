Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует ускорение темпов роста собственного маркетплейса. По итогам апреля оборот платформы составил 3,5 млрд руб., увеличившись в пять раз год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать устойчивое ускорение темпов роста. Апрель стал новым рекордным месяцем: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи на маркетплейсе выросли более чем в пять раз. При этом драйверами роста становятся не только традиционные категории электроники и бытовой техники, но и новые направления — товары для дома, строительства и ремонта, спорта, мебели, автотовары и продукты питания. Мы продолжаем активно расширять ассортимент, подключать новых партнеров и масштабировать мультикатегорийную модель. Сегодня маркетплейс «М.Видео» становится полноценной платформой для повседневных покупок».

Наиболее высокую динамику в апреле 2026 г. показали категории, связанные с сезонным спросом, обустройством дома и развитием новых направлений маркетплейса.

По сравнению с апрелем 2025 г. оборот товаров для сада и дачи увеличился почти в 10 раз, цифровой техники — почти в 9 раз, товаров для хобби и творчества — почти в 9 раз, электроники — более чем в 7 раз, сантехники — почти в 7 раз, а товаров для спорта и отдыха — почти в 6 раз.

Высокие темпы роста сохраняются и в крупных массовых категориях. Продажи автотоваров выросли более чем в 5 раз год к году, товаров для строительства и ремонта — почти в 5 раз, товаров для дома — почти в 5 раз, крупной бытовой техники — почти в 5 раз, мелкой бытовой техники — более чем в 4,5 раза, товаров для школы и офиса — более чем в 4 раза, а категории красоты и здоровья — почти в 4 раза.

Дополнительным драйвером роста в апреле стали следующие категории маркетплейса, которые показали заметное ускорение уже по сравнению с мартом 2026 года. Оборот товаров для сада и дачи вырос на 117% месяц к месяцу, товаров для хобби и творчества — на 45%, автотоваров — на 42%, цифровой техники — на 39%, развлечений — на 33%, детских товаров — на 29%, а сантехники — на 21%.

Рост новых категорий связан прежде всего с изменением потребительского восприятия маркетплейса «М.Видео». Покупатели все чаще воспринимают платформу не только как площадку для покупки электроники и бытовой техники, но и как полноценный мультикатегорийный маркетплейс, где можно приобрести широкий ассортимент товаров — от товаров для дома и ремонта до спорта, автотоваров и продукции повседневного спроса. Дополнительными драйверами роста остаются расширение ассортимента и увеличение количества продавцов на платформе.