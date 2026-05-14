«Гарда» отразила более 3,5 млн кибератак на ресурсы «Бессмертного полка»

Специалисты компании «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») вместе с решением «Гарда WAF» защитили веб-ресурсы «Бессмертного полка» в период с 8 по 11 мая 2026 г., предотвратив свыше 3,5 млн кибератак. Более 90% атак относились к угрозам среднего и высокого уровня. Важные для миллионов граждан ресурсы оставались стабильны и доступны на протяжении праздников. Об этом CNews сообщил представитель «Гарды».

Работы по обеспечению безопасности сайтов историко-патриотического движения «Бессмертный полк» начались 5 мая: трафик ресурсов moypolk.ru и www.moypolk.ru перевели под защиту продукта «Гарда WAF». На следующий день система перешла в режим активной фильтрации и блокировки вредоносных запросов.

Наиболее высокая нагрузка наблюдалась 9 мая — в этот период зафиксирована интенсивность атак до 103 запросов в секунду. Существенную долю трафика составили автоматизированные средства сканирования, а также попытки эксплуатации уязвимостей через ключевые сервисы сайта: личный кабинет, поиск, страницу пожертвований и функцию подписки на новости. Дополнительно система предотвратила более 307 тыс. обращений со стороны ботов.

Всего за время работы команды специалистов было зафиксировано и заблокировано 3573932 атак, при этом более 91,4% из них относились к угрозам среднего и высокого уровня. Основная доля пришлась на атаки из перечня OWASP Top 10, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг и инъекции команд операционной системы.

«В дни празднования 81-летия Победы особенно важно защищать социально значимые цифровые ресурсы, поскольку атаки на них — это попытка помешать людям сохранить связь с историей своей семьи и памятью о героях Великой Отечественной войны. Мы понимали уровень ответственности и заранее подготовили защиту сайтов к пиковым нагрузкам и сложным сценариям кибератак. Благодаря “Гарда WAF” и работе команды специалистов онлайн-шествие оставалось стабильным и доступным в течение всего периода проведения одной из важнейших акций страны: миллионы людей смогли почтить память своих близких и принять участие в "Бессмертном полку”», — сказал Лука Сафонов, бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда».

«Хотим поблагодарить всех, кто помогал обеспечивать безопасность и стабильную работу народной летописи “Бессмертный полк”. Несмотря на высокую нагрузку и попытки кибератак, ресурс продолжал стабильно работать на протяжении всех праздничных дней; пользователи имели беспрепятственный доступ к страницам своих родных. На сегодняшний день количество опубликованных на сайте историй превышает миллион, и за каждой из них стоит память о героях Великой Отечественной войны, история семьи и личная связь поколений», — отметил Сергей Колотовкин, член совета историко-патриотического движения «Бессмертный полк».