К туристическому сезону МТС обеспечила интернетом малую долину гейзеров и один из «самых» живых вулканов Камчатки

ПАО «МТС» обновила сеть в районе Мутновского вулкана, где пролегают популярные туристические маршруты. Специалисты компании перевели площадку со спутникового канала на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и впервые запустили сеть четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате обновления сети устойчивый высокоскоростной интернет теперь доступен у подножия Мутновской сопки, а также на популярном туристическом маршруте – тропе к малой долине гейзеров (также известной как дачные источники).

Теперь путешественники, следующие к знаменитым кипящим котлам и паровым струям малой долины гейзеров, могут загружать фото и видео в соцсети, вести прямые трансляции, а также пользоваться навигацией и оставаться на связи.

«Последние годы Камчатка уверенно наращивает поток путешественников, которые самостоятельно прокладывают маршруты и исследуют полуостров. Естественно, для них особенно важно оставаться на связи даже в удаленных уголках. Камчатка — это уникальная, но одновременно и опасная среда: здесь обитают медведи, возможны травмы на каменистых обрывах и горячих источниках. Быстрая и надежная связь позволяет туристам в любой момент вызвать спасателей, сообщить о встрече с медведем или получить экстренную медицинскую помощь. Мутновский вулкан – одна из ключевых точек притяжения: здесь уникальный ландшафт, и доступный маршрут даже для неподготовленных туристов. Переведя площадку со спутника на ВОЛС, мы повысили не только комфорт, но и уровень защиты людей, исследующих наш полуостров», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Мутновский вулкан расположен в Елизовском районе Камчатского края, и считается одним из самых живых вулканов на Камчатке. Туристов привлекают яркие цвета, которые появились из-за постоянного действия фумарол. Голубые ледники, красные и черные грязевые котлы, желтые отложения серы – виды которые открываются в кратере вулкана. Из-за непрерывного таяния ледников у Мутновского можно увидеть водопад, а в ледниках наткнуться на пещеры. Малая долина гейзеров расположена неподалеку от вулкана Мутновский. Фумарольное поле, газы которого частично нагревают воду, делают источники доступными для купания.

Ранее связь здесь обеспечивалась через спутник, что накладывало ограничения на скорость и стабильность соединения. Замена канала на оптоволокно позволила не только кратно нарастить пропускную способность, но и запустить полноценный LTE. Ранее МТС также запустила высокоскоростной интернет в другой туристической локации – на Малкинских горячих источниках.

Цифровизация

