CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» модернизировал оборудование в Новоегорьевском в Алтайском крае

В селе Новоегорьевское качество мобильной связи и скорость интернета выросли благодаря модернизации, проведенной инженерами «МегаФона». Оператор обновил инфраструктуру и обеспечил надёжный сигнал не только в самом населённом пункте, но и на участке автотрассы межрегионального значения.

Село, где проживает более 5 тыс. человек, является административным центром Егорьевского района. Специалисты провели здесь технические работы, за счёт чего увеличили ёмкость сети и расширили радиус покрытия связью. Улучшения могли заметить не только жители села, но и транзитные автомобилисты. Через Новоегорьевское проходит важная для региона автомобильная дорога, ведущая от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью.

Согласно замерам, максимальная скорость мобильного интернета составляет до 40 Мбит/с. Контент теперь загружается и открывается быстрее, а пользоваться интернетом одновременно может большее число пользователей.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«С наступлением весны интенсивность автомобильного движения в Алтайском крае кратно возрастает, во многом за счёт путешественников, следующих в туристические кластеры края и соседнюю Республику Алтай. Поэтому важно, чтобы абоненты получали качественные услуги оператора, тем более наши системы мониторинга фиксируют, что абоненты генерят все больше и больше мобильного трафика. За первые месяцы года объём скаченного и переданного контента в этой локации удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Наряду с ростом общей активности в цифровой среде фиксируется существенное увеличение объёмов голосового общения — почти на 200%. При этом 72% звонков было сделано абонентами в сети 4G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290