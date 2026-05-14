МТС добавила скорости LTE для дачников Челябинска и Магнитогорска

МТС увеличила емкость сети и улучшила покрытие сети LTE в дачных массивах под Челябинском и Магнитогорском. В результате скорость передачи данных в СНТ и коттеджных поселках в среднем выросла на 40%.

К новому дачному сезону МТС расширила емкость сети 4G и увеличила скорость мобильного интернета в садовых товариществах «Урал» и «Чайка», в поселках Кременкуль, Новый Кременкуль и Садовый, где расположены не только летние дачи челябинцев, но и частные дома, в которых южноуральцы живут круглогодично. Скорость мобильного интернета также выросла в дачных массивах на северном выезде из Челябинска – в СНТ «Уралец» и «Авиатор».

На юге области МТС увеличила скорость мобильного интернета для магнитогорских дачников. Улучшения коснулись левобережной части города: СНТ «Горняк», «Уралец», «Зеленая долина», «Коммунальщик» и «Машиностроитель-2». После проведенных работ еще больше жителей региона могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на дачных участках и делиться фотографиями урожая. Обновленная сеть LTE позволяет совершать голосовые вызовы через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Мы постоянно развиваем сеть сотовой связи в Челябинской области, в том числе создаем ей дополнительный запас мощности с учетом растущего интернет-трафика. Загородные локации и места отдыха – дачные массивы и берега южноуральских озер – не исключение. В преддверии лета мы усилили покрытие в Сосновском районе, который продолжает активно расширяться, а также добавили ресурса по другим направлениям, среди которых пригород Магнитогорска. Для нас важно, чтобы даже на отдыхе южноуральцы имели доступ ко всем привычным цифровым сервисам», − отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.