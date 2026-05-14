МТС расширила LTE-сеть в районе музея «Ворошиловская батарея» на острове Русский

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE на острове Русский во Владивостоке. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе музея «Ворошиловская батарея» выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Ворошиловская батарея» на Русском — исторический музей под открытым небом, ежегодно привлекающий тысячи туристов со всего мира. Он был создан в 1998 г. на базе одного из исторических объектов – Владивостокской крепости. Батарея состоит из двух башен, соединенных подземным коридором длиной 250 м. Уникальное сооружение на острове Русский занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

После проведенных технических работ туристы, посещающие историческую достопримечательность с экскурсией, могут более комфортно использовать самые современные цифровые сервисы МТС и технологию звонков через интернет VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, пользоваться навигатором или искать в сети дополнительную информацию.

«МТС продолжает совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру на Русском. Ранее мы построили волоконно-оптическую линию связи на остров и обеспечили несколько ключевых локаций высокоскоростным интернетом стандарта LTE. Русский - стратегически важный объект федерального масштаба. Помимо исторических достопримечательностей, здесь расположены объекты социальной, образовательной и культурной сферы: ДВФУ, Культурно-образовательный комплекс для одаренных детей, Океанариум. Наличие надежной и современной инфраструктуры связи способствует цифровой трансформации территории, и делает наш регион еще более привлекательным для инвестиций», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

