МТС усилила сеть LTE в крупных жилых комплексах в Чебоксарах

ПАО «МТС» установила новое телеком-оборудование в Московском районе города Чебоксары. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек, а также придомовую инфраструктуру, медицинский центр и образовательные учреждения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя скорость мобильного интернета МТС в районе новых жилых комплексов теперь доходит до 100 Мбит/с. Это особенно актуально для молодежи и новоселов, которые активно обустраивают быт с помощью онлайн-заказов мебели и техники, занимаются оформлением документов через «Госуслуги», а также работают удаленно. Помимо новых жилых комплексов, высокая скорость передачи данных МТС стала доступна и для жителей соседних многоэтажек по улицам Афанасьева, Красина, Дегтярева, Константина Иванова и Водопроводная.

«Волга Сити» и «Феникс» — современные жилые комплексы, расположенные в центре столицы. Рядом с ними расположена популярная туристическая достопримечательность — Московская набережная, которую ежегодно посещают более 2 млн человек. Благодаря качественному интернету МТС посетители набережной теперь могут транслировать прогулки в прямом эфире или работать на свежем воздухе.

«Чебоксары активно растут за счет новых жилых районов. На новостройки приходится заметная доля мобильного трафика – как правило, в них живут молодые семьи, которые привыкли к цифровому комфорту и используют большое количество гаджетов. Благодаря установке нового оборудования МТС жители и гости ЖК «Волга Сити» и «Феникс» теперь смогут без ограничений пользоваться современными цифровыми сервисами, требующими стабильного и скоростного подключения к интернету. Кроме этого, развитая инфраструктура МТС поможет внедрить в ЖК технологии умного дома», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

