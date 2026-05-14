На маркетплейсе «М.Видео» появились товары для животных

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске категории товаров для животных на собственном маркетплейсе. Уже сейчас покупателям доступен широкий ассортимент не только кормов, лакомств и наполнителей — товаров ежедневного спроса, — но и продукции для ухода за питомцами, их комфортного содержания, прогулок, перевозки и создания уюта для домашних любимцев. В настоящий момент в ассортименте маркетплейса М.Видео представлено около 3 тыс. зоотоваров. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Директор по развитию маркетплейса «М.Видео» Карен Ашрафян: «Мы видим высокий потенциал категории товаров для животных и продолжаем последовательно расширять ассортимент маркетплейса за пределы традиционного рынка электроники и бытовой техники. Появление товаров для животных — еще один шаг в развитии «М.Видео» как мультикатегорийной платформы, где покупатель может закрывать все больше повседневных потребностей в рамках единой экосистемы. Мы продолжаем расширять предложение, подключать новых партнеров и развивать категории регулярного спроса, формируя более универсальный и удобный клиентский опыт».

На собственном маркетплейсе уже представлены товары для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и других домашних животных. Покупатели могут приобрести сухие и влажные корма, лакомства, наполнители для лотков и клеток, миски, поилки, коврики под миску, лотки, фильтры и аксессуары для туалетов. Значительную часть ассортимента занимают сухие корма — более 2 тыс. позиций, а также наполнители, игрушки, когтеточки, лежаки и товары для ежедневного ухода.

Отдельный блок ассортимента составляют товары для прогулок, перевозки и содержания питомцев: ошейники, поводки, шлейки, рюкзаки-переноски, слинги, переноски, клетки для птиц, собак, кошек и грызунов, вольеры, гамаки, домики и ограждения. Для владельцев также доступны сезонная одежда и аксессуары для животных — свитеры, куртки, комбинезоны, снуды, пледы и спасательные жилеты.

В категории ухода представлены шампуни, щетки, расчески, когтерезки, гриндеры для когтей, машинки для стрижки, фены, пылесосы для груминга и стрижки, средства от блох и клещей, средства для уборки за животными, влажные салфетки, пеленки и пакеты для уборки. Для аквариумистики доступны аквариумы, грунт, наполнители для фильтров, лампы для террариумов и птиц, а также другие сопутствующие товары.

Ассортимент также включает устройства для ухода и содержания питомцев: автоматические кормушки, автоматические поилки, умные туалеты, трекеры для животных, лампы для проверки чистоты, коврики с подогревом и другие решения. Стоимость товаров в категории начинается от 261 руб. и достигает более 54 тыс. руб. в зависимости от типа продукции.