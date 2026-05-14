Smart Monitor расширила возможности мониторинга в области ИИ

В новой версии платформы Smart Monitor, предназначенной для анализа бизнес-процессов, ИТ-мониторинга и построения SOC/SIEM, реализованы универсальные инструменты для работы с ИИ. Добавлены функции для семантического поиска и обработки данных с помощью ИИ, что позволяет заказчикам создавать кастомных ИИ-ассистентов, а также выявлять атаки на свою ИИ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Активное применение бизнесом больших языковых моделей и генеративного ИИ делает их защиту одним из главных корпоративных приоритетов. Интеграция ИИ в клиентские сервисы, внутренние базы знаний, инструменты разработки и автоматизации создает целый ряд рисков — от инъекций промптов в ИИ и злоупотребления MCP до утечек конфиденциальных данных через ИИ-интерфейсы. В новых условиях SIEM должен выходить за рамки традиционных средств регистрации атак и анализировать специфические угрозы ИИ-инфраструктуры.

Понимая это, разработчики Smart Monitor добавили в ядро новой версии платформы универсальные инструменты для работы с ИИ, позволяющие реализовывать большое количество пользовательских сценариев.

Поскольку для работы с ИИ-моделями недостаточно структурированных данных, в Smart Monitor 6.0 добавлена возможность индексировать и анализировать не только структурированные логи и метрики, но и неструктурированные данные: документы, регламенты, wiki-страницы, задачи и другой контент, создаваемый людьми.

Для работы с такими данными в ядро системы были добавлены две новые команды. Команда semanticsearch реализует семантический поиск по векторизованным представлениям данных, обеспечивая поиск по смыслу, а не по ключевым словам. Команда ai выполняет суммаризацию, структурирование и другую семантическую обработку контекста, полученного на предыдущих этапах пайплайна. Кроме того, универсальность semanticsearch и ai открывает широкие возможности для решения операционных задач: траблшутинга микросервисов, поиска похожих инцидентов, выявления аномалий в логах, обогащения алертов контекстом и др.

Благодаря этим нововведениям пользователи Smart Monitor получили возможность создавать собственных ИИ-ассистентов с сохраненными наборами конфигураций и системных промптов. Для ассистентов можно создавать различные роли, адаптируя их поведение под специфику процессов и терминологии предприятия.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Например, роль SOC-аналитика может быть направлена на анализ событий информационной безопасности и формирование выводов. Роль SRE-инженера может быть ориентирована на анализ трассировок, выявление технических причин неисправностей, оценку их влияния на продукт и формулировку практических рекомендаций для инженера-человека.

Также в Smart Monitor 6.0 реализован специальный модуль для выявления атак на ИИ-инфраструктуру, позволяющий выявлять инъекции промптов, обход ограничений моделей, утечку конфиденциальных данных через ИИ-интерфейсы.

«Мы наблюдаем, как ИИ становится неотъемлемой частью корпоративной инфраструктуры, и это радикально меняет ландшафт угроз. Наша задача в новом релизе Smart Monitor — не навязывать рынку ограниченный набор сценариев, а дать универсальные инструменты для работы с ИИ внутри платформы. Инъекции промптов, обход ограничений, выявление утечек — это лишь часть картины. Мы создаём среду, в которой пользователи сами могут строить нужную им ИИ-аналитику», — сказал Тимофей Мельников, руководитель отдела разработки контентных модулей компании VolgaBlob.


