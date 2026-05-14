«VK Знакомства» расширили возможности общения внутри сервиса: пользователям стала доступна отправка голосовых сообщений и изображений в чатах. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Новые функции позволяют ближе познакомиться с собеседником и сделать диалог более живым. Голосовые сообщения помогут передать эмоции, интонацию и настроение — то, что особенно важно на этапе знакомства и сложно уловить в тексте.

В приложении сохраняется безопасность взаимодействия: написать можно после взаимного интереса, а отправка изображений доступна после обмена текстовыми сообщениями. Дополнительно в приложении работает система распознавания нежелательного контента: если алгоритмы определяют изображение как потенциально чувствительное, сообщение автоматически приходит размытым. В настройках можно полностью ограничить получение фотографий от собеседников.

«Мы стараемся дать пользователям как можно больше инструментов, чтобы у них была возможность лучше узнать собеседника до встречи. Обмен голосовыми сообщениями и фото — следующий шаг в этом направлении. Мы уделяем особое внимание безопасности: пользователь сам контролирует, какой контент он хочет видеть и с кем продолжать общение», — сказал директор «VK Знакомств» Игорь Кузнецов.