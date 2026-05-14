«Яндекс» масштабирует рободоставку в городах-миллионниках

Роботы-доставщики «Яндекса» заработали в Нижнем Новгороде — это уже четвертый миллионник, где появился сервис. Рободоставка также стала доступна жителям новых крупных районов Санкт-Петербурга и Казани. В 2026 г. «Яндекс» представит сервис и в других российских городах. Быстрее охватывать новые локации позволяет запуск серийного производства роботов — до конца 2026 г. «Яндекс» выпустит 5 тыс. доставщиков нового поколения. Они будут выполнять заказы для сервисов «Яндекса», а также для компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Нижнем Новгороде роботы-доставщики уже привозят продукты, готовую еду и повседневные товары из дарксторов «Яндекс Лавки» в Сормовском, Канавинском и Московском районах. В Санкт-Петербурге рободоставка теперь доступна в трех районах города — Калининском, Красногвардейском и Приморском. В Казани — в Вахитовском, Ново-Савиновском, Советском районах. В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов города.

Помимо миллионников, рободоставка также доступна в их пригородах — Химках, Люберцах, Одинцово, Долгопрудном, Мурино и Иннополисе. За свою историю роботы-доставщики «Яндекса» уже выполнили более миллиона заказов. Сейчас «Яндекс» выпускает уже четвертое поколение роботов — они значительно превосходят своих предшественников. У них обновленный лидар, которые позволяет роботу видеть окружающий мир еще детальнее, а также более мощный вычислитель и улучшенная подвеска с высокой проходимостью.

Марина Перескокова, директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса»: «Чтобы передвигаться по городу безопасно и автономно, робот должен уметь распознавать объекты вокруг и оперативно реагировать на неожиданные ситуации. Для этого у каждого доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров, в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды. Данные с датчиков обрабатывает бортовой вычислитель, который непрерывно оценивает дорожную обстановку и строит оптимальный маршрут. Если всё же возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удалённый оператор. Такой подход позволяет поддерживать комфортное и предсказуемое движение в городской среде».