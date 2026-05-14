CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Электроника
|

«Яндекс» масштабирует рободоставку в городах-миллионниках

Роботы-доставщики «Яндекса» заработали в Нижнем Новгороде — это уже четвертый миллионник, где появился сервис. Рободоставка также стала доступна жителям новых крупных районов Санкт-Петербурга и Казани. В 2026 г. «Яндекс» представит сервис и в других российских городах. Быстрее охватывать новые локации позволяет запуск серийного производства роботов — до конца 2026 г. «Яндекс» выпустит 5 тыс. доставщиков нового поколения. Они будут выполнять заказы для сервисов «Яндекса», а также для компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Нижнем Новгороде роботы-доставщики уже привозят продукты, готовую еду и повседневные товары из дарксторов «Яндекс Лавки» в Сормовском, Канавинском и Московском районах. В Санкт-Петербурге рободоставка теперь доступна в трех районах города — Калининском, Красногвардейском и Приморском. В Казани — в Вахитовском, Ново-Савиновском, Советском районах. В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов города.

Помимо миллионников, рободоставка также доступна в их пригородах — Химках, Люберцах, Одинцово, Долгопрудном, Мурино и Иннополисе. За свою историю роботы-доставщики «Яндекса» уже выполнили более миллиона заказов. Сейчас «Яндекс» выпускает уже четвертое поколение роботов — они значительно превосходят своих предшественников. У них обновленный лидар, которые позволяет роботу видеть окружающий мир еще детальнее, а также более мощный вычислитель и улучшенная подвеска с высокой проходимостью.

yandex700.jpg

Пресс-служба «Яндекса»
«Яндекс» масштабирует доставку роботами

Марина Перескокова, директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса»: «Чтобы передвигаться по городу безопасно и автономно, робот должен уметь распознавать объекты вокруг и оперативно реагировать на неожиданные ситуации. Для этого у каждого доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров, в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды. Данные с датчиков обрабатывает бортовой вычислитель, который непрерывно оценивает дорожную обстановку и строит оптимальный маршрут. Если всё же возникает внештатная ситуация, к роботу мгновенно подключается удалённый оператор. Такой подход позволяет поддерживать комфортное и предсказуемое движение в городской среде».

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290