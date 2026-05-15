CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Апгрейд для глубинки: «МегаФон» обновил оборудование в хабаровских селах

В 2026 г. хабаровчане увеличили продолжительность разговоров по мобильному телефону. По сравнению с годом предыдущим количество минут, потраченных на общение, выросло на 25%. Обезличенные данные «МегаФона» показали, что лидерами роста голосового трафика стали небольшие населенные пункты, где число жителей не превышает 500 человек. Рост спроса на качественную голосовую связь и цифровые сервисы в малых населенных пунктах Хабаровского края стал основой для комплексной программы рефарминга и модернизации телеком-оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала года специалисты оператора расширили покрытие, увеличили интернет-скорости и сделали мобильный сигнал более устойчивым в поселениях Хабаровского и Комсомольского районов, а также в районе Имени Лазо.

Так абоненты в селе Догордон продолжительность звонков увеличили в четыре раза, Свечино и Катэн — в 3,5 раза, а Добролюбово — в 2,8 раза. Вместе с тем в топ-5 по абсолютной продолжительности голосовых вызовов вошли Некрасовка, Николаевка, Хор, Ванино и рабочий поселок Эльбан. С начала года в сети оператора в этих населенных пунктах абоненты разговаривали в среднем по 90 часов. Большую часть «созвонов» хабаровчане совершают во вторник и воскресенье. Суммарно на эти дни приходится почти 40% всех звонков в течение недели.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Оптимизация частот была выполнена в селах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка, Хор, Обор и Могилевка. В этих локациях специалисты решили несколько задач: покрытие в населенных пунктах стало более устойчивым, а уровень сигнала существенно усилился. Помимо этого, возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевке мобильный сигнал стал стабильнее на ближайших автотрассах, что важно для логистики, междугородних перевозок и ежедневных поездок жителей.

«Сегодня людям в небольших населенных пунктах нужен быстрый интернет и качественная связь для звонков. Это позволяет им в удобном формате обмениваться данными, а в случае необходимости оперативно обратиться за помощью. Проведенные работы позволят абонентам комфортно пользоваться мобильной связью», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290