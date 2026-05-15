Число заказов на Ozon в Приморье увеличилось в 3 раза за год

Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Приморье увеличилось в три раза за год, а число активных клиентов — почти на 65%. В среднем, каждый клиент делает на 85% больше заказов на платформе, чем годом ранее. При этом 40% заказов оформляют клиенты из малых городов. Число покупателей из городов и поселений до 50 тыс. человек увеличилось почти в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Расширение логистической инфраструктуры и сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon упростило для жителей Приморского края получение онлайн-заказов. В особенности для покупателей из малых городов, у которых часто нет доступа к широкому ассортименту товаров офлайн. В регионе работает около 2 тыс. пунктов выдачи — за год их число увеличилось более чем на 80%. Почти половина всех ПВЗ находится в городах и поселениях до 50 тыс. человек, а 87% населения региона охвачено точками выдачи маркетплейса в шаговой доступности.

Заказы передаются курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи из шести хабов доставки на Дальнем Востоке — в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области. В Хабаровске также работает логистический центр компании площадью 24 тыс.кв.м. по полу, где можно разместить до 15 млн товаров. Он осуществляет полный цикл обработки товаров и способен ежедневно обрабатывать свыше 320 тыс. заказов.

В этом году Ozon планирует запустить крупный фулфилмент-центр во Владивостоке, а в 2027 г. — в Якутске. Совокупная площадь новых логистических центров составит 125 тыс. кв. м по полу после выхода на полную мощность. На складах можно будет совокупно разместить порядка 35 млн товаров, а ежедневно они будут способны обрабатывать около 950 тыс. заказов. Это существенно повысит скорость доставки заказов до клиентов, создаст в регионе дополнительные рабочие места, а местные продавцы смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад. Сегодня вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 7,2 тыс. местных предпринимателей, многие из которых предлагают клиентам уникальную дальневосточную продукцию. Их совокупный оборот за год увеличился на треть и превысил 7,4 млрд руб.

С 2025 г. предприниматели с Дальнего Востока могут бесплатно разместить свою продукцию на специальной витрине Ozon «Создано на Дальнем Востоке» и дополнительно продвигать ее на 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране. Цифровая платформа продолжает расширять географию проекта «Сделано в России» и в мае 2026 г. запустила специальную витрину с товарами производителей Приморского края — при поддержке Правительства Приморского края, регионального центра «Мой бизнес» и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В специальном разделе представлено 400 товаров в самых разных категориях: от одежды и аксессуаров до продуктов питания, косметики и изделий для дома.