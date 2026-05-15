«МегаФон» ускорил мобильный интернет в десятке округов Подмосковья

Инженеры «МегаФона» построили и модернизировали базовые станции в 12 округах Московской области. Теперь мобильный интернет на средней скорости 100 Мбит/с доступен как жителям ближнего Подмосковья, так и пользователям городских округов на границе с соседними областями.

Работы затронули округа Зарайск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево, Шаховская, Руза и Сергиев Посад, а также граничащие со столицей округа Одинцово, Королёв, Домодедово, Солнечногорск и Балашиха. Специалисты оператора построили телеком-оборудование не только в городах, но и поселках, деревнях и СНТ. Так, инженеры МегаФона добавили диапазоны в сети LTE на действующих площадках, а также запустили новые базовые станции в локациях с растущим объемом трафика.

Оператор расширил покрытие не только рядом с жилыми локациями, но и вблизи социально значимых объектов — местных больниц и поликлиник, администраций, парков, общественных пространств и других точек притяжения жителей. Стабильный сигнал позволит абонентам с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, а также работать и учиться удалённо.

«С приходом тёплой погоды часть цифровой активности закономерно смещается из Москвы в Подмосковье: жители столицы чаще уезжают на дачи, в санатории и базы отдыха, а вместе с ними растёт нагрузка на сеть. Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населённые пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Также базовые станции поддерживают технологию VoLTE, которая дает возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества. Кроме того, высокие скорости даже в часы пик обеспечивает технология MIMO 2×2, увеличивающая пропускную способность сети через передачу данных по двум каналам одновременно.

