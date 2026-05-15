МТС добавила мобильного интернета на участке федеральной трассы М-1 в Смоленской области

МТС объявила о расширении покрытия сети на автомобильной дороге федерального значения М1 в 4 районах Смоленской области. Теперь бесшовное покрытие скоростного мобильного интернета доступно на участке протяженностью более 280 километров.

Специалисты МТС обновили сеть вдоль федеральной трассы М-1, соединяющей Москву и Республику Беларусь. Круглый год по данной дороге активно передвигается грузовой транспорт, совершаются междугородние и международные пассажирские перевозки. Теперь автомобилисты и их попутчики, а также жители близлежащих деревень смогут выходить в интернет и пользоваться цифровыми сервисами.

В частности, проведенные работы улучшили качество связи в селе Гусино в Краснинском районе, в деревне Петрово в Кардымовском, деревне Семиречье в Смоленском, а также в Сафонове. В двух населенных пунктах, Гусино и Сафоново, установлены отечественные базовые станции «Иртея», что позволило значительно расширить территорию покрытия сети.

«М-1 является важнейшей транспортной артерией, связывающей два государства. Грузопассажирский поток огромен – это ключевая трасса в центральной части России. Сегодня МТС покрывает более 95% федеральной автодороги на территории Смоленского региона, поэтому путешествовать или передвигаться по рабочим делам комфортно. Мы понимаем, что в пути важно быть на связи: позвонить близким и сказать, что все хорошо, воспользоваться навигацией или развлечениями. При этом повышается цифровой комфорт жителей малых населенных пунктов, расположенных вдоль трассы, и придорожного бизнеса», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

