CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС первой обеспечила станцию «Спортивная» LTE

Компания МТС стала первым оператором, полностью обеспечившим новую станцию новосибирского метрополитена бесшовным покрытием LTE. Инженеры компании установили телеком-оборудование внутри и снаружи станции «Спортивной». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным мобильным интернетом от МТС полностью обеспечены платформа, кассовые зоны, вестибюли, эскалаторы, перегоны, соединяющие «Спортивную» с соседними станциями, а также технические помещения.

Технические специалисты установили на новой станции больше двух десятков антенн. Для каждой была создана инфраструктура, в том числе проложены кабели. Работы в основном проходили ночью, чтобы не мешать графику работы метрополитена.

«МТС первой полностью обеспечила новосибирское метро LTE в начале 2024 г. Приятно, что наш метрополитен продолжает развиваться, и мы также своевременно обновляем свое покрытие для цифрового комфорта абонентов. Работы по улучшению качества связи на станции "Спортивная" также помогли прокачать сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

«Спортивная — важный транспортный объект областного центра: интенсивный пассажиропоток, непосредственная близость к ледовой арене, парку. Станция оборудована передовыми цифровыми решениями. С момента запуска обеспечена системой видеонаблюдения, подключена к комплексу «Безопасный город». Конечно, обеспечение мобильной связью и высокоскоростным интернетом также было нашей приоритетной задачей. С таким запросом обращались жители. Во взаимодействии с депутатским корпусом и нашими партнерами удалось создать необходимую инфраструктуру, чтобы пассажиры метро беспрепятственно могли пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290