МТС включила отечественную сеть LTE на международном переходе «Покровка – Жаохэ»

ПАО «МТС» запустила сеть LTE вблизи российско-китайской границы. Компания установила отечественную базовую станцию «Иртея» в селе Покровка Бикинского района, где расположен пункт пропуска через реку Уссури в китайский уезд Жаохэ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оборудование «Иртея» покрывает устойчивой связью четвертого поколения территорию пограничного села Покровка и ключевой транспортный узел для приграничного сотрудничества в регионе — переход «Покровка-Жаохэ. Ранее в селе была доступна голосовая связь и мобильный интернет на минимальной скорости. К началу речной навигации компания провела обновление сети и первой среди операторов связи запустила 4G.

Новый скоростной интернет от МТС стал доступен местным жителям, сотрудникам таможенного контроля, а также всем, кто пользуется пунктом пропуска — водителям грузовых машин, перевозящих товары, и туристам, следующим в Китай и обратно. Благодаря запуску LTE на пограничном переходе пользователи смогут быстро оформлять электронные документы и декларации, пользоваться онлайн-переводчиками, навигаторами и мессенджерами.

«Наша задача — сделать связь доступной там, где она нужна в первую очередь. Международный переход «Покровка – Жаохэ» — важная логистическая артерия для Хабаровского края. Мы установили здесь отечественное оборудование «Иртея», чтобы обеспечить стабильный 4G-интернет независимо от сезона и погодных условий. Это особенно важно сейчас, когда с началом речной навигации пассажиро- и грузопоток увеличивается в разы», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

МТС продолжает реализацию программы импортозамещения на Дальнем Востоке. Оборудование «Иртея» уже работает в ряде населенных пунктов Хабаровского края и Еврейской автономной области. В 2026 году компания планирует расширить сеть отечественных базовых станций.

Международный переход «Покровка – Жаохэ» — единственный круглогодичный переход в регионе. В зимний период работает понтонная переправа через реку Уссури, в летний — паромное сообщение. Переход играет важную роль в развитии приграничной торговли, туризма и транспортной логистики между двумя странами. «Покровка – Жаохэ» берет на себя основной поток грузов из Хабаровска в Китай и обратно.

