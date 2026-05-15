CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon: для 70% россиян отзывы и рейтинг являются решающими факторами при покупке онлайн

Аналитики Ozon опросили более 1тыс. собственных покупателей и выяснили, что больше 50% опрошенных совершают покупки на маркетплейсах несколько раз в месяц, а каждый третий пользуется услугами онлайн-площадок несколько раз в неделю. Наиболее активными покупателями оказались жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

При выборе товара пользователи в первую очередь обращают внимание на цену, скидки, отзывы и рейтинг. Эти факторы заметно опережают по значимости визуальное оформление карточки: фотографии и описание важны для 30% опрошенных. Сроки доставки учитывают 18% пользователей, а страну производства — 9%.

Отзывы остаются ключевым инструментом для принятия решения о покупки. По данным Ozon, 66% пользователей всегда читают их перед покупкой, еще треть делают это часто. При этом покупатели уделяют внимание не только общей оценке, но и содержанию отзывов. В среднем на их изучение уходит три–пять минут, однако пользователи старшего возраста чаще читают отзывы более внимательно и готовы тратить на это более 10 минут. В целом женщины подходят к анализу отзывов более тщательно, чем мужчины.

Рейтинг товара также играет значимую роль для покупателей. Для половины пользователей комфортным уровнем для покупки является оценка от 4,8 звезды, ещё треть ориентируется на диапазон 4,5–4,7. При этом покупатели всё чаще оценивают рейтинг в сочетании с количеством и качеством отзывов. Так, при небольшом числе отзывов пользователи могут дополнительно изучать информацию о товаре, чтобы убедиться в его качестве. Если отзывов много, внимание смещается на их содержание: покупатели чаще читают комментарии, обращают внимание на фотографии и стараются оценить реальный опыт использования товара.

Исследование показало, что значимость отзывов различается и в зависимости от категории товаров. Половина опрошенных наиболее внимательно читает отзывы в категориях «Одежда, обувь и аксессуары» и «Бытовая техника и электроника». Также в ТОП-5 вошли товары для красоты и здоровья, товары для дома и продукты питания. Примечательно, что в категории одежды внимательнее всего изучают отзывы девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«Покупатели активно ориентируются на отзывы при выборе товаров на маркетплейсах. Продавцам важно не только получать обратную связь, но и системно работать с ней: быстро отвечать на комментарии, выделять полезные отзывы и анализировать повторяющиеся запросы покупателей. Поэтому мы запустила подписку „Управление отзывами”, которая объединит эти инструменты в одном сервисе и поможет продавцам использовать обратную связь для развития своего магазина на платформе», – сказала Ксения Тихонова, директор торговой площадки Ozon.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290