В курортных городах Калининградской области улучшили покрытие LTE

Компания МТС улучшила мобильную связь в курортных локациях Калининградской области. Благодаря установке нового и обновлению существующего телеком-оборудования оператор расширил покрытие и пропускную способность сети LTE к туристическому сезону на прибрежных территориях поселка Янтарный, Зеленоградска и Балтийска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования в посёлке Янтарный, обеспечив стабильное покрытие на прибрежной территории, включая пляжи, променад, парк имени Морица Беккера, а также многочисленные точки притяжения туристов. Впервые сеть МТС появилась на территории соседнего поселка Синявино, где также есть оборудованный пляж, центр дайвинга, отели, рестораны и Музейный комплекс «История добычи янтаря», расположенный на берегу Синявинского озера, — излюбленного места отдыха жителей и гостей региона.

К наплыву туристов сеть подготовили и в поселке Малиновка в черте Зеленоградска. Теперь жители ЖК «Резиденция» и расположенных здесь частных домов смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости даже во время пиковых нагрузок на сеть в летний период, когда на расположенный рядом пляж приедут многочисленные отдыхающие.

Работы по модернизации сети были проведены и в Балтийске, что позволило усилить сеть LTE в районе улицы Чехова, ведущей на городской пляж. В зоне обновлённого покрытия также находится большое количество жилых домов, здание школы и стадион «Балтиец».

«Мы стремимся обеспечить жителям и туристам комфортные условия для общения, работы и доступа к современным цифровым сервисам. Для этого мы активно развиваем телеком-инфраструктуру региона, чтобы она отвечала самым высоким стандартам даже в период максимальных нагрузок. Благодаря модернизации сети наши абоненты смогут любоваться закатами на променадах, выходить в онлайн прямо у кромки Балтийского моря, делиться впечатлениями из знаменитого янтарного музея или работать удалённо без помех — даже когда в разгар сезона турпоток в регион ставит новые рекорды», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.