«VK Реклама» переходит на инфраструктуру единой Discovery-платформы

Технологии «VK Рекламы» разворачиваются на Discovery-платформе — едином решении VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Переезд на инфраструктуру платформы поэтапный, первыми развернулись крупные рекламодатели из сферы электронной коммерции VK и реклама мобильных приложений. Об этом CNews сообщил представитель VK.

По итогам экспериментов прирост конверсий из показа в клики вырос на 27,5%, из показа в покупку – на 45%, конверсия в покупку среди пользователей, которые уже кликнули на объявление, составила 104%. Цена за покупку снизилась на 18,5%.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Discovery-платформа производит многостадийный отбор и ранжирование контента, дает детальное представление об интересах пользователей во всех продуктах VK, мгновенно учитывает реакции (лайки, клики, просмотры и др.), а также решает ряд инженерных задач для быстрого запуска ML-моделей. Интеграция технологий «VK Рекламы» с Discovery-платформой позволит рекламодателям еще точнее таргетировать рекламные кампании, получать больше конверсий и эффективнее расходовать бюджет. А пользователям – видеть полезные и релевантные предложения.

Инженеры AI VK запустили единую Discovery-платформу в 2025 г. Она объединяет все продукты VK – от социальных сетей до контентных сервисов и усиливает технологии персонализации. Благодаря Discovery-платформе цикл внедрения ML-моделей ускорился в 5 раз, а новую рекомендательную систему можно запустить в среднем за месяц. За первый год работы Discovery-платформа позитивно повлияла на продуктовые метрики: время просмотра VK Клипов выросло на 17,4%; количество сохраненных треков в «VK Музыке» — на 40%; релевантность рекомендуемых роликов в «VK Видео» – на 70%, а количество подписок на авторов из ленты VK — на 43%.

