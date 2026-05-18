«МТС Линк» запускает единую среду для совместной работы, хранения и редактирования документов

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила единую среду для совместной работы, хранения и редактирования документов. Решение стало частью платформы унифицированных коммуникаций, которая также включает в себя корпоративный мессенджер, сервисы для видеоконференцсвязи, онлайн-доски и другие инструменты коллаборации. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Новое решение включает в себя редактор документов, таблиц и презентаций, диск для хранения файлов, а также базу знаний. Сервис стал частью единого приложения «МТС Линк», где доступны инструменты для переписки, онлайн-звонков, совместной работы в досках и корпоративного обучения. Искусственный интеллект помогает лучше ориентироваться в содержании документов и переписок.

Решение доступно заказчикам серверной версии «МТС Линк», в ближайших планах — появление функциональности в облаке. Кроме того, до конца года возможности платформы будут расширены еще двумя сервисами — почтовым клиентом и календарем. Возможности ИИ-ассистента «МТС Линк» распространятся и на эти сервисы: например, он сможет давать подсказки по написанию писем и делать резюме длинных цепочек.

«Диск» от «МТС Линк» позволяет структурировать рабочую среду: каждой группе или команде можно предоставить отдельное пространство для документов с собственными настройками доступа. Управлять ими можно как на уровне пространства, так и в конкретном файле. Редактировать один файл могут до 200 пользователей одновременно, а история изменений и версий сохраняется в разделе «Рабочие активности». Ориентироваться в информации помогает единый поиск, который охватывает как документы, к которым пользователь получил доступ, так и базу знаний компании.

Также в сервисах уже доступен набор инструментов для усиления безопасности корпоративных данных. Например, администраторы смогут ограничивать скачивание, копирование и печать документов, а также назначать роли с разными настройками доступа на уровне отдельных пространств или всей организации. Возможно создание документов с водяными знаками, а также логирование действий пользователей.

«МТС Линк» рассчитывает, что новые инструменты помогут российским компаниям заменить иностранные решения, уйти от зоопарка разрозненных сервисов и создать безопасное цифровое рабочее пространство. Например, база знаний может стать заменой сервису Notion, который официально ушел из России в 2024 г. А команды, которые продолжают использовать Microsoft Excel, Word и PowerPoint, обмениваясь версиями файлов в чатах и почте, смогут вывести эффективность рабочих процессов на новый уровень. Логика совместного редактирования и управления доступом поможет им избавиться от бесконечной пересылки и риска потери данных.

«С 2022 г. мы последовательно движемся к созданию комплексной платформы унифицированных коммуникаций и совместной работы. Объединение рабочих сценариев в рамках одного приложения — ключевой запрос компаний Enterprise-сегмента. Такой подход помогает значительно уменьшать потери времени, что конвертируется в реальные бизнес-результаты. Запуская единую цифровую среду для совместной работы, мы делаем еще один шаг к эффективным процессам. Интерфейс продуман с учетом требований крупных заказчиков. Функциональность продолжит расширяться, а достичь максимального результата поможет искусственный интеллект», — сказал коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.