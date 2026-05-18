Надежный доступ к популярным публичным сетям блокчейн обеспечит сервис Web3Gate

Доступ россиян к популярным публичным сетям блокчейн, включая Ethereum и Bitcoin, станет комфортнее и безопаснее. Сбербанк и «Ростелеком» заключили соглашение о развитии Web3Gate — специального сервиса для работы с цифровыми валютами и токенизированными активами. Документ подписали управляющий директор, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и вице-президент по развитию информационных систем ПАО «Ростелеком» Виталий Трепыхалин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство поможет интегрировать цифровые валюты и токенизированные активы в экосистему Сбербанка и запустить инновационные продукты для розничных и корпоративных клиентов. Благодаря Web3Gate Сбербанк планирует вывести на рынок линейку массовых цифровых сервисов для россиян: безопасный обмен и хранение криптовалют, токенизацию реальных активов, создание защищённого моста между собственной блокчейн-платформой и сетью Ethereum, а также выдачу кредитов под залог цифровых валют.

Андрей Дмитриев, управляющий директор, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «"Сбер" нацелен на удобство наших клиентов и максимальное удовлетворение их потребностей. Совместный пилотный проект с "Ростелеком" на базе Web3Gate поможет построить простые и понятные клиентские сервисы. Наши клиенты смогут спокойно обменивать и хранить цифровые активы, будучи уверенными: их средства в безопасности и доступны в любую секунду. Наш партнерский проект позволит протестировать новые продукты в условиях реальной нагрузки, обмениваться опытом и дорабатывать сервис так, чтобы он был максимально удобен для каждого человека».

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «Сотрудничество со Сбербанком в сфере цифровых валют и токенизированных активов — важный шаг для развития новых финансовых технологий. Совместный пилотный проект позволит нам протестировать сервис Web3Gate в реальных условиях и оценить его потенциал. Объединение компетенций двух гигантов ускорит внедрение инновационных решений в области цифровых финансов».