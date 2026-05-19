Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим

Доля семейных девайсов на платформе — устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый, и детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

По словам директора по продукту Rutube Евгения Ильчука, семейным сегментом в Rutube называют устройства, которые используются несколькими членами семьи. Главный индикатор — смешанное потребление: на одном гаджете одновременно воспроизводятся взрослые видео (новости, политика, развлекательный контент 18+) и детские (мультфильмы, категория «Детям»).

«Газпром-Медиа Холдинг», в состав которого входит Rutube, — учредитель и участник Альянса по защите детей в цифровой среде. Все видео, загружаемые на Rutube, проходят обязательную модерацию, большое внимание уделяется детскому контенту.

«Rutube уделяет большое внимание безопасности пользователей на платформе, а особенно детей. Мы видим, как важно для родителей дать ребенку возможность смотреть любимые мультфильмы и передачи, не опасаясь случайно наткнуться на взрослые видео. Для этого мы внедрили безопасный режим, и уже 25% семейных аккаунтов воспользовались этой функцией. Функция безопасного режима позволяет автоматически скрывать видео с нежелательным содержанием, делая просмотр на Rutube комфортным для зрителей любого возраста», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

Безопасный режим можно включить с главной страницы, со страницы видео с безопасным контентом, а также в разделе «Детям». После активации пользователям становятся доступны подборки мультфильмов и фильмов для всей семьи, видео детских блогеров, развивающий контент и эфиры детских телеканалов.

Кроме того, Rutube в мае запустил отдельный детский профиль с контентом до 12+, который родитель может создать прямо внутри своего аккаунта. Детский профиль можно создать двумя способами: нажав на иконку основного взрослого аккаунта и кликнуть на предсозданную аватарку профиля для детей или сделав это через баннер на странице видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку.

Помимо этого, в соответствии с законом в Rutube каждая единица видеоконтента проходит процесс модерации. Он объединяет ручную и автомодерацию с использованием искусственного интеллекта. Только за 2025 г. выявлено и заблокировано более 30 тыс. потенциально опасных для детей видеороликов, 1,6 тыс. трансляций и исключена возможность комментирования для 8,5 тыс. аккаунтов, которые оставляли комментарии с опасным для детской аудитории подтекстом.