«Гистех» и Cloud.ru заключили соглашение о развитии облачных сервисов в проектах государственного масштаба

ООО «ЕЦП» (далее — «Гистех») и Cloud.ru подписали меморандум, согласно которому стек облачных решений провайдера будет использоваться в цифровой платформе «ГосТех» 2.0 для размещения государственных информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Компании объявили о совместной работе по импортозамещению программного обеспечения и применении продуктов Cloud.ru Evolution и Cloud.ru Evolution Stack для организации и развития контура облачных вычислений впервые в формате гибрида.

Это позволит государственным заказчикам, а также разработчикам ГИСов, запустить в облаке полный продуктовый цикл — от разработки в публичном облаке до промышленной эксплуатации в защищенном контуре единой цифровой платформы «ГосТех». Функционирование и развитие инфраструктуры находится в ведении «Гистех». Гибридное облако обеспечит непрерывную работу существующих сервисов, а также ускорит разработку и развертывание новых государственных информационных систем за счет единой кодовой базы продуктов.

Cloud.ru Evolution Stack объединяет вычисления, хранение данных, сетевые ресурсы и ИИ-сервисы в единую управляемую среду. Пользователи смогут подключать необходимые PaaS-сервисы сторонних вендоров посредством Partner API, или выбрать имеющиеся на маркетплейсе. Интерфейс облачной платформы позволяет централизованно управлять ресурсами и сторонними платформами виртуализации, осуществлять сквозной мониторинг инфраструктуры, сервисов и пользовательских нагрузок.

«У нас уже есть опыт сервис-провайдера на проекте, где мы отвечали за строительство и функционирование облачной инфраструктуры. В настоящий момент мы выступаем в роли вендора, наша задача — дополнить проект новыми продуктами собственной разработки и выстроить удобную сервисную модель для потребителей платформы. Мы принципиально меняем подход к получению необходимых ресурсов и сервисов для разработчиков и ФОИВов, значительно сокращая время получения услуги. Cloud.ru дает доступ к современным решениям, привычным для высокотехнологичных компаний, и делает опыт пользователей "ГосТеха" максимально бесшовным», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

«В настоящее время Россия — один из мировых лидеров в области цифровизации, в том числе в госуправлении и развитии цифровых сервисов для населения и органов власти, в отдельных сегментах — показатели выше среднеевропейских значений. Одной из составляющих такого успеха безусловно является развитие “ГосТеха”. Команда ИТ-компании «Гистех», работает над развитием платформы, расширяя ее функциональные возможности и повышая надежность и удобство использования. Такой подход позволил создать коммунальное облако, где разработчики получают продвинутый набор надежных и безопасных сервисов в максимально короткие сроки, а ГИСы могут размещаться в мультитенантном режиме с гарантией безопасности данных. Участие Cloud.ru в проекте позволит быстрее и проще запускать новые государственные сервисы, в том числе на базе ИИ, и обеспечивать высокий уровень их безопасности», — сказал генеральный директор «Гистех» Алексей Стержантов.

Осенью 2025 г. Evolution Stack получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям ЗОКИИ 1 категории значимости, ГИС К1, УЗ-1, АСУТП первого класса защищенности Документ подтверждает соответствие платформы требованиям к средствам технической защиты информации по четвертому уровню доверия (приказ ФСТЭК № 76), а также к средствам виртуализации и контейнеризации по четвертому классу защиты (приказы ФСТЭК № 187 и № 118). Также Cloud.ru стал первым облачным провайдером в России, получившим сертификат ФСТЭК на РБПО по ГОСТ Р 56939-2024.