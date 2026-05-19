«МТС Линк» представил цифровые аватары для публичных онлайн-выступлений

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы представила новую функцию на основе искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут создавать цифровые аватары со своей внешностью и подключать их к онлайн-мероприятиям вместо себя. Кроме того, платформа интегрирована с детектором дипфейков. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

ИИ-аватары помогут экономить рабочее время пользователям, которые часто выступают публично в онлайне, например, преподавателям и тренерам, публичным экспертам, лидерам мнений. Пользователи смогут подключать ИИ-аватаров к выступлениям вместо себя, а освободившееся время тратить на приоритетные задачи.

Один из распространенных сценариев в онлайн-обучении — актуализация уже записанного вебинара. Даже если нужно заменить одну цифру или предложение, лекторам приходится перезаписывать часть вебинара и заново монтировать материал. Благодаря цифровым аватарам процесс упрощается: достаточно внести корректировки в исходный текст, вебинар сгенерируется заново за несколько минут.

Для создания аватара необходим образец видео с участием пользователя. Далее он сможет выбрать для своего ИИ-двойника подходящий голос (в настоящее время доступны семь вариантов, также можно создать новый голос на основе собственного). Далее в систему загружается текст речи и презентация. Этого достаточно, чтобы сгенерировать будущее выступление, которое можно запустить на онлайн-встрече или вебинаре в «МТС Линк». Цифровой аватар генерируется с помощью решений от VisionLabs (создание визуального аватара, синхронизация губ, генерация готового вебинара) и MWS AI (синтез речи). MWS AI и VisionLabsроссийские разработчики технологий на основе искусственного интеллекта (входят в структуру МТС).

«МТС Линк — одна из первых российских платформ, где появились такие ИИ-инструменты, как расшифровка и саммаризация онлайн-встреч и переписок, а также ИИ-ассистент. Эти функции вызвали большой интерес заказчиков и уже стали стандартом онлайн-коммуникаций. Мы подсчитали, что во втором полугодии 2025 г. они помогли пользователям сэкономить 76976 часов, или 8,8 лет. С цифровыми аватарами мы заходим на территорию эксперимента. Однако несмотря на то, что ИИ-двойникам еще только предстоит завоевать доверие и войти в обиход, они также способны принести бизнесу огромную пользу. Технология позволяет сохранять авторский стиль выступлений и при этом освобождает время спикеров на задачи, требующие непосредственного вовлечения», — сказал директор бизнес-юнита «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

Обратная сторона развития решений на основе искусственного интеллекта — появление новых методов кибермошенничества. Злоумышленники могут применять дипфейки, чтобы вводить в заблуждение пользователей на онлайн-встречах. Для этого они используют внешность и голоса других людей, в том числе руководителей компаний и известных личностей. В зоне риска — открытые онлайн-встречи, на которые организаторы приглашают участников по публичным ссылкам.

Чтобы предотвратить мошенничество, «МТС Линк» интегрировал платформу с детектором дипфейков: теперь система может автоматически распознавать их и направлять пользователям предупреждения о возможном мошенничестве. Подключить инструмент можно как на платформе «МТС Линк», так и в сервисе для видеоконференцсвязи VINTEO (серверное решение, которое входит в структуру «МТС Линк» с 2024 г.). В основе решения — технологии российского разработчика VisionLabs (часть цифровой экосистемы МТС).

Цифровые аватары доступны по запросу персональному менеджеру «МТС Линк».

