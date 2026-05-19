На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи

Разработчик решений в области электронной подписи «СТКрипт», входящий в группу компаний «СэйфТек», и группа компаний «Астрал», входящая в экосистему «1С», подписали соглашение о внедрении новой технологии мобильной электронной подписи «КриптоКлюч» в систему «ЭПД ГК Астрал» для создания уникального сервиса, который позволит подписывать документы в офлайн-режиме при отсутствии интернет-соединения.

Сценарий работы в условиях слабого мобильного интернета или его отсутствия сегодня один из самых востребованных в логистической отрасли. Многие грузы передаются именно в таких условиях: водители на элеваторах, в полях, в удаленных промышленных зонах или в местах ограничения связи физически лишены возможности подписать документ онлайн. Ранее все существующие технологии предполагали, что с мобильных устройств можно подписывать документы только при наличии сети, а при ее отсутствии предполагалось использовать бумажные документы или искать Wi-Fi соединение, что значительно усложняло процесс и препятствовало цифровизации отрасли. Совместная разработка ГК «Астрал» и «СТКрипт» станет решением, позволяющим обеспечить бизнесу бесперебойную работу с документами.

«Все существующие сегодня технологии мобильной электронной подписи, и коммерческие, и государственные, в равной степени необходимы для обеспечения максимального уровня цифровизации отрасли. Новый уникальный сервис позволит всему логистическому бизнесу выйти на более высокий уровень цифровизации. А развитие технологий мобильной электронной подписи даст нам возможность помочь не только логистической отрасли, но и всей стране», — отметила Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

«Для компаний, участвующих в грузоперевозках, особенно важны скорость и непрерывность документооборота. Мобильные приложения и сценарии мобильного подписания уже стали наиболее удобным и востребованным форматом работы, а возможность использовать электронную подпись прямо со смартфона является сейчас одним из ключевых запросов рынка. Следующий важный шаг - создание новых удобных пользовательских сценариев для ситуаций отсутствия интернета. Мы реализуем ранее считавшуюся невозможной функциональность асинхронного подписания в офлайн-режиме, сделав процессы подписания документов более гибкими и доступными для участников логистического рынка», — отметил Степан Терехин, директор по развитию бизнеса, ГК «Астрал».

Актуальность проекта обусловлена предстоящими изменениями в отрасли: с 1 сентября 2026 г. электронные перевозочные документы (ЭПД) станут обязательными для всех участников грузоперевозок. В связи с этим логистические компании активно переходят на мобильные инструменты для работы с документами и подписания ЭПД.

Система «ЭПД ГК Астрал» — это комплексное решение ГК «Астрал» для перехода на электронные перевозочные документы: транспортные накладные (ЭТрН), путевые листы (ЭПЛ), заказ-заявки (ЭЗЗ), договоры фрахтования, заказ-наряды, электронные расписки, поручения экспедитору и другие. Оно работает в связке с «1С» и внешними системами, охватывает все стороны сделки — грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя, — и включает мобильное приложение для водителей на iOS и Android, позволяющее подписывать ЭПД прямо со смартфона. Это особенно важно для тех, кто работает вдали от офиса: на элеваторах, полевых складах и в рейсах, где оформление документов происходит в кабине или прямо у борта.

«КриптоКлюч» — решение для работы с мобильной электронной подписью, совместная разработка компаний «КриптоПро» и «СТКрипт». Продукт сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств.

ГК «Астрал» и «СТКрипт» уже являются партнерами в рамках других проектов в области электронной подписи. В рамках текущего сотрудничества компании уже начали реализацию нескольких сценариев подписания ЭПД в мобильном приложении «ЭПД ГК Астрал», включая как работу с USB-токенами со смартфона, так и реализацию всех видов мобильных электронных подписей (как физических, так и юридических лиц) на базе решения «КриптоКлюч», полностью встроенного внутрь мобильного приложения ГК «Астрал».