«Руцентр» запускает аренду выделенных серверов с GPU для ИИ-задач

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» объявила о расширении деятельности и выводе на рынок линейки выделенных серверов. Решение предназначено для размещения высоконагруженных ИТ-проектов, инфраструктуры и задач, связанных с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Расширение бизнеса связано с ростом корпоративного спроса на стабильную ИТ-среду и сохраняющейся в отрасли нехваткой готовых инженерных решений. «Руцентр» предлагает предварительно подобранные конфигурации под конкретные бизнес-задачи, типы нагрузки и бюджет.

Компания сформировала собственную систему поставок и поддержки: контракты с крупными дистрибьюторами и собственные каналы позволяют получать оборудование быстрее среднерыночных сроков. В линейку входят как базовые серверы, так и кластеры с графическими ускорителями. Клиентам доступны серверы с GPU L40S, A100, H100 и H200 — отгрузка от одного до трех дней, а также B200/B300 под заказ от месяца.

Установка серверов возможна как в дата-центре, так и на площадке заказчика по модели HaaS (Hardware as a Service). В этом случае оборудование размещается у клиента, но остаётся в зоне ответственности провайдера. Модель востребована в сегментах с банковской и государственной регуляторикой, где требуется физическая изоляция данных и ограничены мощности собственных ЦОД.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Серверы «Руцентра» размещаются в московских дата-центрах уровня Tier 3. Заявленная доступность — 99,9%. В аренду включены защита от DDoS-атак, резервное копирование и техническое сопровождение. Стоимость аренды сервера — от 13600 руб. в месяц, минимальный срок — один месяц.

«Мы обеспечиваем базовую интернет-инфраструктуру для большинства крупнейших компаний России. Сейчас их цифровые системы требуют интеграции ИИ, в том числе для онлайн-витрин, а значит — доступа к мощностям для обучения и развертывания моделей. «Руцентр» логически расширяет линейку, добавляя серверы с востребованными графическими ускорителями»,— сказал генеральный директор «Руцентра» Андрей Кузьмичев.

