«Яндекс Маркет» запустил «Спешл» — раздел с подборками, рекомендациями и товарами от продавцов с высоким рейтингом

«Яндекс Маркет» запустил раздел «Спешл» с актуальными товарами из разных категорий. В нем собраны предложения от проверенных продавцов с высоким рейтингом, быстрой доставкой, а также позиции с отметкой «оригинал». В разделе доступны персональные рекомендации, редакторские подборки, более подробные карточки с фото- и видеоматериалами, а для заказов действует приоритетная поддержка. Благодаря этому покупателям будет удобнее ориентироваться в ассортименте и находить подходящие товары. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Спешл» представлены товары на каждый день и селективный ассортимент Ultima «Яндекс Маркета». Для заказов действует выделенная служба поддержки, которая помогает быстрее решать вопросы на всех этапах покупки. «Яндекс Маркет» также разработал дополнительные стандарты упаковки для товаров раздела, чтобы повысить их сохранность при доставке. В дальнейшем компания планирует внедрить их для всего ассортимента маркетплейса.

Ориентироваться в ассортименте раздела помогают редакторские подборки и персональная лента. Подборки разделены по темам — одежда, дом, техника, гаджеты и красота — и помогают находить новые бренды, включая локальные марки. Персональная лента учитывает интересы пользователя, предыдущие покупки и добавленные в избранное позиции, чтобы рекомендовать подходящие товары.

В «Спешл» также доступны готовые образы, которые создает ИИ-агент «Яндекс Маркета». Сейчас эта функция работает для женского ассортимента. ИИ анализирует показы на неделях моды, коллекции масс-маркета, а также съемки и лукбуки брендов, чтобы определять актуальные тренды. Затем генеративная модель создает изображения комплектов из одежды, обуви и аксессуаров и показывает подходящие позиции из ассортимента маркетплейса. Пользователь может выбрать образ, примерить вещи онлайн в карточке товара и перейти к покупке.

В дальнейшем «Яндекс Маркет» планирует расширять ассортимент витрины «Спешл», а также развивать дополнительные ИИ-инструменты для выбора товаров.

