Alice AI VLM поможет пользователям «Поиска» по архивам быстрее искать данные о предках

Сервис «Яндекса» «Поиск по архивам» обновил модель распознавания документов. Теперь она не только распознает текст архивного файла, но и структурирует информацию из него: например, роль каждого из участников события и связи между разными людьми. Благодаря этому пользователи сразу увидят в документе имя человека, которого они ищут, и смогут быстрее найти данные о предках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше искать уже известные данные приходилось среди всех упоминаний, включая служебные пометки, даты и имена участников записи. Благодаря новой модели пользователь может сразу настроить фильтры события и роли человека. Например, «родившийся», «отец» и «мать» для документа о рождении или «жених», «невеста», «свидетель» для свидетельства о заключении брака. Сервис сразу найдёт упоминания человека в нужном контексте.

Обновленный «Поиск по архивам» работает на собственной мультимодальной модели «Яндекса» — Alice AI VLM. В отличие от иностранных аналогов, она уже обладает глубоким пониманием русского языка и изображений. Это позволило обойтись без создания огромных обучающих выборок: базовые навыки модели дали ей возможность освоить задачу извлечения данных за небольшое число итераций на специализированной разметке.

Качество системы оценивалось по доле людей, которых удается найти по ФИО в архивном поиске. В среднем точность составила 90,5%, достигая 92,7% для записей о рождении, 89,7% — для свадеб и 87,2% — для смертей.