«Алиса AI» в «Яндекс Go» поможет с покупками: проконсультирует и подберет нужные товары

«Алиса AI» научилась помогать пользователям «Яндекс Go» выбирать товары прямо в чате — от одежды до техники. Например, она найдет вещь в определенном стиле, сравнит несколько вариантов телефонов или посоветует, какой кондиционер выбрать в спальню. Благодаря новому навыку нейросети в «Яндекс Go» можно будет решать еще больше повседневных задач в одном чате привычного приложения. Эти и другие возможности уже доступны жителям Москвы и Санкт-Петербурга из листа ожидания, в который подали заявку более миллиона человек. В будущем «Алиса AI» станет доступна всем пользователям «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Помимо покупок «Алиса AI» уже помогает пользователям Яндекс Go быстрее и проще решать и другие повседневные задачи в городе. Нейросети можно поручить помощь в заказе такси и продуктов, оформлении доставки или выборе ресторана.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Перейти в чат с нейросетью можно с главной страницы «Яндекс Go» по кнопке «Найти с Алисой AI». Чтобы быстрее найти нужную вещь, достаточно написать или сказать: «Тематическая книга для ребёнка до тысячи рублей» или «Какую газонокосилку выбрать для дачи». ИИ-агент «Маркета» в чате уточнит пожелания и нюансы и предложит подходящие варианты из ассортимента маркетплейса.

В чате с «Алисой AI» не нужно переключаться между вкладками даже в одном приложении и тратить время на изучение множества мест или товаров. Это удобно, когда, например, нужно организовать мероприятие: романтический ужин или поездку на дачу с друзьями. Так, нейросеть можно попросить подобрать подходящий ресторан и новые наушники, отправить доставкой цветы, а затем в том же чате заказать такси до места.

