Mymeet.ai запустил конструктор ИИ-отчетов с настройкой под процессы команды

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai представила функцию кастомных ИИ-отчетов. Команды получили возможность самостоятельно создавать шаблоны анализа встреч под собственные методологии – без участия разработчиков и написания промптов. Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Mymeet.ai применяет технологии генеративного ИИ для автоматической сборки структуры отчета. Пользователю достаточно описать, какой анализ нужен по встрече, и при необходимости приложить вспомогательные материалы – готовый чек-лист, шаблон документа, описание вакансии или внутренний регламент. Система разворачивает описание в структурированный шаблон с разделами и контекстом встречи, который дальше применяется к любым записям – как к новым, так и к уже прошедшим.

Кастомные шаблоны привязаны к рабочему пространству и доступны всем участникам команды. Это позволяет компаниям закрепить единый формат анализа встреч – например, единый чек-лист квалификации лидов в отделе продаж, единую структуру оценки кандидатов в HR или единый формат итогов discovery-интервью в продуктовых командах. До запуска функции пользователям были доступны только 11 предустановленных шаблонов Mymeet.ai.

Среди ключевых сценариев применения – автоматический разбор звонков отдела продаж по корпоративному чек-листу, оценка кандидатов под конкретную вакансию с учетом компетенций, структурированная фиксация исследовательских интервью и формализованные протоколы совещаний. В каждом шаблоне поддерживается до 30 разделов с независимыми инструкциями для ИИ.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Запросы на кастомизацию ИИ-аналитики под внутренние процессы – один из главных трендов в работе с корпоративными клиентами. Раньше для каждой команды это означало разработку отдельного решения. Теперь любая команда может за несколько минут собрать собственный шаблон отчета – и получить унифицированный анализ встреч на уровне всей организации. Это снимает барьер между готовым SaaS-инструментом и индивидуальными процессами компании», – отметил Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

Функция доступна владельцам и менеджерам рабочих пространств на тарифах Pro и Business. Подключение не требует дополнительных настроек – раздел «AI Отчеты» уже появился в личном кабинете пользователей. Сейчас сервисом Mymeet.ai пользуются 280 тыс. человек и 400 корпоративных клиентов.

