«Т-Банк» организовал выпуск цифровых активов группы RWB

Платформа «Т-Банка» «Атомайз» разместила выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) группы RWB (объединенная компания Wildberries & Russ). Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Размещение прошло в несколько этапов, что позволило максимально удовлетворить спрос инвесторов. ЦФА были доступны клиентам T-Private в приложении «Т-Инвестиции», сборы заявок на участие в размещении проводились с 7 по 15 мая. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ Инвест», входящая в состав RWB. Группа разместила ЦФА в рамках стратегии развития современных финансовых инструментов и снижения стоимости пассивов группы.

Дилшод Ибрагимов, директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов «Т-Банка», сказал: «Размещение цифровых активов RWB вызвало значительный интерес у рынка благодаря высокому качеству эмитента, комфортному сроку и фиксированной ставке. Высокий розничный спрос демонстрирует потенциал вовлечения средств граждан РФ в финансировании российского бизнеса через ЦФА. При этом краткосрочные выпуски ЦФА не создают конкуренцию рынку облигаций, а закрывают неудовлетворенные потребности инвесторов. Для бизнеса ЦФА становятся полноценным каналом краткосрочного фондирования: позволяют быстро собирать крупные объемы, запускать серии выпусков с разными параметрами и диверсифицировать долговой портфель».

Георгий Горшков, председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB, сказал: «Мы видим, как рынок ЦФА стремительно переходит из стадии эксперимента в полноценный сегмент рынка капитала. Еще недавно этот рынок ассоциировался преимущественно с пилотными выпусками небольшого объема, а круг эмитентов был ограничен в основном финансовыми организациями. Сегодня ситуация меняется принципиально. На рынок приходит ликвидность, сопоставимая с традиционными долговыми инструментами, расширяется база инвесторов, а регуляторная среда становится более зрелой».

Долговые ЦФА — это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн: цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации.

