Websoft, GMCS и АРМФК создадут цифровую платформу обучения в любительском спорте

Компании Websoft, Ассоциация развития массового фигурного катания (АРМФК) и GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») объявили о заключении соглашения о сотрудничестве по разработке цифрового решения для любительского фигурного катания.

АРМФК, которую возглавляет Олимпийская чемпионка Екатерина Депутат (Боброва), проводит соревнования для взрослых любителей и детей по всей России. Для приёма заявок и управления турнирами АРМФК использует цифровую платформу «Соревнования.рф» — единое окно для поиска, регистрации и проведения спортивных соревнований в стране.

В рамках инициативы GMCS на базе платформы Websoft HCM разработает портал для обучения судей и спортсменов АРМФК. Система будет интегрирована с платформой «Соревнования.рф», что обеспечит сквозную автоматизацию процессов.

В настоящее время завершена проработка методологической базы обучающих материалов под руководством Марины Иорданян, председателя коллегии судей АРМФК и заместителя председателя коллегии судей Москвы. Система наполняется контентом, ведется поэтапное подключение пользователей с категориями «Судья» и «Спортсмен».

«С точки зрения подготовки тренеров и судей любительское фигурное катание не уступает профессиональному: на наших соревнованиях работают те же специалисты. Однако уровень автоматизации в любительском спорте неравномерен — сохраняется значительный разрыв как между регионами, так и в подготовке судейского и тренерского состава. Учитывая, что интерес к любительскому фигурному катанию растет с каждым годом (только за последний год мы расширили программу новыми дисциплинами — балет на льду и прыжки), вопрос создания единой образовательной среды становится крайне актуальным. Этот проект соответствует нашей миссии по выработке единых правил и стандартов проведения соревнований для фигуристов-любителей разных уровней подготовки», — сказал Артем Старшинов, член президиума Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК).

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Основной контент LMS-решения — это короткие обучающие видеоролики, позволяющие развивать насмотренность и формировать у судей и тренеров единую базу для принятия решений: от определения уровня сложности прыжков до оценки компонентов программы в соответствии с актуальными стандартами АРМФК и отрасли в целом.

«GMCS обладает значительным опытом реализации спортивных ИТ-проектов — в их числе сотрудничество с Российским футбольным союзом, АНО «Оргкомитет Сочи-2014», а также участие в проектах по подготовке к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Как enterprise-партнер Websoft, мы сконцентрируем усилия на том, чтобы обеспечить высокое качество внедрения, используя лучшие технологические наработки и отраслевую экспертизу», — отметил Сергей Сафонов, директор комплексных HR-проектов GMCS.

«Для нас важно, что АРМФК выбрал нашу платформу для создания такого решения. Этот опыт представляет большой интерес для нас как для вендора и позволит расширить функциональность нашей HCM-платформы под задачи спортивной отрасли», — сказал Артур Захарян, директор по стратегии Websoft.

