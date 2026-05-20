CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс» открыл интернет-магазинам самостоятельное подключение продаж через «Алису AI» и «Поиск»

Онлайн-ритейлеры смогут самостоятельно подключать и настраивать возможность оформления заказов в «Алисе AI», «Поиске» и других сервисах «Яндекса» через Yandex Commerce Protocol. После завершения закрытого бета-тестирования интернет-магазины могут настроить интеграцию через кабинет «Яндекс Товаров» без разработки. Более 2,27 тыс. компаний уже подали заявки на подключение к протоколу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YCP — стандарт интеграции интернет-магазинов с ИИ-сценариями «Яндекса». После подключения магазины могут настроить универсальный чекаут и получать заказы от миллионов пользователей из чата с «Алисой AI», Поиска и рекомендательной ленты «Яндекс Ритма» на главной странице «Яндекса» под поисковой строкой и в приложении «Яндекс – с Алисой AI».

Интернет-магазины на базе «Яндекс KIT», а также продавцы, которые одновременно работают через собственный сайт и «Яндекс Маркет», могут подключить YCP без дополнительной разработки через кабинет «Яндекс Товаров» в несколько кликов. Для сайтов на «1С-Битрикс» доступен специальный модуль — установка совершается в несколько шагов. Такие интернет-магазины могут добавить универсальный чекаут и на собственные сайты. Так кнопка «Купить в 1 клик» может отобразиться в корзине на сайте ритейлера и поможет покупателю перейти к быстрому оформлению заказа. В среднем, по данным «Яндекс Пэй», конверсия при использовании универсального чекаута на сайте в 1,5 раза выше среднерыночных показателей.

Для интернет-магазинов со сложной или собственной инфраструктурой «Яндекс» открыл интеграцию по API. В личном кабинете «Яндекс Товары» интернет-магазины могут ее настроить, а также протестировать покупку и провести заказ, а в случае необходимости — обратиться в поддержку.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Универсальный чекаут «Яндекса» помогает пользователю оформить заказ без ручного ввода контактных и платежных данных — после авторизации в «Яндекс ID» информация может подгружаться автоматически, а без авторизации данные можно ввести вручную. По данным компании, в «Яндекс ID» зарегистрировано более 114 млн пользователей, которые уже могут использовать бесшовный переход к покупке.

«Яндекс» развивает инфраструктуру транзакционных сценариев на фоне растущего интереса пользователей к подбору и покупке товаров с помощью ИИ. По данным компании, с января по апрель трафик из «Алисы AI» на сайты интернет-магазинов и маркетплейсов вырос на 159%. Сейчас к интеграции с YCP уже приступили более 200 крупных онлайн‑ритейлеров и брендов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290