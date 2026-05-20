«Яндекс» открыл интернет-магазинам самостоятельное подключение продаж через «Алису AI» и «Поиск»

Онлайн-ритейлеры смогут самостоятельно подключать и настраивать возможность оформления заказов в «Алисе AI», «Поиске» и других сервисах «Яндекса» через Yandex Commerce Protocol. После завершения закрытого бета-тестирования интернет-магазины могут настроить интеграцию через кабинет «Яндекс Товаров» без разработки. Более 2,27 тыс. компаний уже подали заявки на подключение к протоколу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YCP — стандарт интеграции интернет-магазинов с ИИ-сценариями «Яндекса». После подключения магазины могут настроить универсальный чекаут и получать заказы от миллионов пользователей из чата с «Алисой AI», Поиска и рекомендательной ленты «Яндекс Ритма» на главной странице «Яндекса» под поисковой строкой и в приложении «Яндекс – с Алисой AI».

Интернет-магазины на базе «Яндекс KIT», а также продавцы, которые одновременно работают через собственный сайт и «Яндекс Маркет», могут подключить YCP без дополнительной разработки через кабинет «Яндекс Товаров» в несколько кликов. Для сайтов на «1С-Битрикс» доступен специальный модуль — установка совершается в несколько шагов. Такие интернет-магазины могут добавить универсальный чекаут и на собственные сайты. Так кнопка «Купить в 1 клик» может отобразиться в корзине на сайте ритейлера и поможет покупателю перейти к быстрому оформлению заказа. В среднем, по данным «Яндекс Пэй», конверсия при использовании универсального чекаута на сайте в 1,5 раза выше среднерыночных показателей.

Для интернет-магазинов со сложной или собственной инфраструктурой «Яндекс» открыл интеграцию по API. В личном кабинете «Яндекс Товары» интернет-магазины могут ее настроить, а также протестировать покупку и провести заказ, а в случае необходимости — обратиться в поддержку.

Универсальный чекаут «Яндекса» помогает пользователю оформить заказ без ручного ввода контактных и платежных данных — после авторизации в «Яндекс ID» информация может подгружаться автоматически, а без авторизации данные можно ввести вручную. По данным компании, в «Яндекс ID» зарегистрировано более 114 млн пользователей, которые уже могут использовать бесшовный переход к покупке.

«Яндекс» развивает инфраструктуру транзакционных сценариев на фоне растущего интереса пользователей к подбору и покупке товаров с помощью ИИ. По данным компании, с января по апрель трафик из «Алисы AI» на сайты интернет-магазинов и маркетплейсов вырос на 159%. Сейчас к интеграции с YCP уже приступили более 200 крупных онлайн‑ритейлеров и брендов.