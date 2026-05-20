За год «Яндекс Директ» почти вдвое увеличил объем рекламного инвентаря на CTV-устройствах

С апреля 2025 г. «Яндекс» подключил к аукциону CTV-рекламы в «Директе» более 100 телеканалов и новые приложения для просмотра контента на больших экранах. Также компания договорилась о размещении рекламы с производителями CTV-устройств, в том числе с Haier и TCL. Благодаря этому объем доступного инвентаря вырос на 81%.

«Мы видим устойчивый рост интереса рекламодателей к CTV-размещениям. И чтобы отвечать на этот спрос, продолжаем развивать рекламные возможности на CTV. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам улучшать нашу платформу с технической точки зрения, укреплять свое позиционирование в качестве рекламной площадки и искать новые точки роста для рынка», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS.

«Рекламу на Сonnected TV-устройствах в «Яндекс Директе» уже запускают более 800 брендов. 66% из них — представители малого и среднего бизнеса. Это доказывает, что CTV становится доступным и эффективным каналом даже для небольших игроков. Формат сочетает премиальное размещение на больших экранах с цифровыми инструментами управления и аналитики, что делает его привлекательным для широкого круга рекламодателей», — сказала Надира Элоян, руководитель направления СTV-рекламы в «Яндексе».

Всего за год рекламодатели провели более 2800 имиджевых кампаний на CTV-устройствах. Каждый второй бренд продолжил размещения после первых тестовых запусков. При этом больше всего в продвижение на СTV инвестировали компании из сферы «Финансы и страхование». Также в топ вошли кафе, рестораны и сервисы доставки еды, маркетплейсы, телеком игроки и розничные сети. По числу рекламодателей лидировали индустрии «Развлечения и досуг», «Недвижимость» и «Фармацевтика и медицина».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

9 из 10 рекламодателей, которые продвигались на CTV, запускали аукционную видеорекламу. Она размещается в онлайн-кинотеатрах, роликах внутри эфирного ТВ — на федеральных и тематических каналах, — а также в CTV-приложениях и на видеоплатформах. Бренды использовали ее как для расширения охвата аудитории, так и для решения задач на стыке медийной и перформанс-рекламы. Так почти треть рекламодателей, запускавших кампании по аукционной модели за последний год, подключали ML-алгоритмы оптимизации показов. Более половины из них в этом случае выбирали оптимизацию на рост целевых действий. А почти каждый третий использовал стратегию для роста поисковых запросов.

Также почти каждый пятый клиент выбирал размещения с фиксированной стоимостью внутри контента «Кинопоиска».

