CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

Злоумышленники через домовые чаты предлагают подписаться на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках БПЛА

На фоне массовой атаки БПЛА на Москву и Московскую область 17 мая 2026 г. специалисты департамента защиты от цифровых рисков компании F6 фиксируют распространение через открытые домовые и районные чаты ссылок на сомнительные Telegram-каналы с оповещениями об атаках. Об этом CNews сообщили представители F6.

Ссылки распространяют от имени участников чата – якобы «соседей» – в ходе обсуждения событий, связанных с атакой. Однако на самом деле аккаунты, от которых распространяют ссылки на такие каналы – поддельные.

Злоумышленники заранее под видом «соседей» вступают в открытые чаты, пользуясь доступными в интернете ссылками-приглашениями, после чего могут находиться в чате в «спящем» режиме. Такие аккаунты обычно создают от имени девушек или могут использовать угнанные учетные записи. Профиль наполняют фотографиями, чтобы создать видимость «живого» аккаунта и повысить доверие к нему.

Такие сомнительные Telegram-каналы содержат в названии слова «Радар» и «Москва», на аватарках некоторых из этих каналов используется официальная символика столицы. Внешне эти каналы напоминают типичные каналы в мессенджерах, созданные для оповещения о беспилотных и ракетных атаках. Однако они могут использоваться киберпреступниками как для угона аккаунтов и мошеннических атак, так и для распространения дезинформации.

Например, в одном из исследованных специалистами F6 Telegram-каналов каждое сообщение сопровождается предложением воспользоваться Telegram-ботом под названием «Обход белых списков» (в дальнейшем эта формулировка на канале может быть изменена). Подключаясь к любому Telegram-боту, пользователь дает владельцу бота доступ к данным о своем аккаунте, а впоследствии такой бот под видом уже «знакомого» сервиса может прислать фишинговую ссылку или вредоносный файл, при открытии которого устройство пользователя может быть заражено.

При обращении пользователя бот из исследованного Telegram-канала предлагает воспользоваться средством обхода блокировок и внести небольшой разовый платеж. Ранее специалисты F6 выявляли похожие схемы с платежом «всего 1 рубль», цель которых – компрометация данных банковской карты пользователя и хищение денег со счета.

Кроме того, во второй половине 17 мая 2026 г. в ряде Telegram-каналов, в названии которых есть слова «Радар» и «Москва», были синхронно размещены сообщения об угрозах новых атак от имени должностных лиц Украины без каких-либо комментариев, дополнений и пояснений. Эксперты обнаружили такие сообщения как минимум в пяти Telegram-каналах, в каждом из которого заявлены от 4 тыс. до 300 тыс. подписчиков.

Специалисты F6 рекомендуют пользователям не подписываться на каналы с оповещениями об атаках по ссылкам из непроверенных источников, а модераторам домовых, районных и других территориальных чатов – отключить возможность добавления пользователей по общедоступной ссылке-приглашению.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290