2 млрд справок не понадобилось предоставлять москвичам благодаря цифровизации

В мае 2011 г. в Москве появилась система электронного межведомственного взаимодействия — базовый регистр. Это позволило перевести в цифровой вид многие городские услуги: от записи ребенка в школу до регистрации юридического лица. Сегодня система объединяет свыше 500 видов справок и выписок, которые больше не нужно предоставлять самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«За 15 лет городские онлайн-сервисы избавили москвичей от необходимости собирать и подавать в учреждения около двух миллиардов бумажных документов. Цифровизация не только экономит время жителей, но и повышает эффективность работы госорганов», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Более 460 услуг и сервисов представлено на столичном портале mos.ru. Например, горожане могут в онлайн-формате прикрепиться к поликлинике, передать показания счетчиков, записаться к нотариусу, присоединиться к творческим кружкам и спортивным секциям.

Для предпринимателей есть раздел, где собрана подробная информация о вариантах сотрудничества бизнеса со столичными проектами, такими как «Лето в Москве». Чтобы принять участие в сезонных и тематических инициативах города, достаточно заполнить заявку.

В числе других полезных функций — услуги для получения разрешения на строительство, сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, оформления пропусков на проезд грузового транспорта.

За последние пять лет востребованность услуг и сервисов на mos.ru выросла в 2,5 раза. Среднее число ежедневных обращений к ним приближается к трем миллионам.

