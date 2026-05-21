CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

55% родителей выбирают онлайн-уроки в качестве летнего досуга для детей

Онлайн-школа «Фоксфорд» опросила родителей дошкольников и учеников 1-11 классов и выяснила, какие активности они планируют для своих детей этим летом и какие цели преследуют. Результаты показали, что родители в разных возрастных группах детей (дошкольники и 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс) имеют схожие цели. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорд».

Подавляющему большинству родителей важно, чтобы летний досуг позволял ребенку быть физически активным (76%) и больше времени проводить на свежем воздухе (73%). 67% предпочитают варианты отдыха, которые помогают поддерживать психологическое здоровье — особенно это важно для родителей учеников средней школы (71%).

62% хотят, чтобы за время летнего отдыха ребенок стал более самостоятельным. Почти для половины (47%) важно, чтобы ребенок попробовал себя в новых занятиях, а для 44% — улучшил знания по школьным предметам. Треть заинтересованы в том, чтобы ребенок летом подготовился к будущему обучению или профессии. Это наиболее важно для родителей старшеклассников — в данной категории этот вариант выбрали 53%.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Что касается конкретных занятий, большинство родителей (82%) собираются водить своих детей в места на свежем воздухе — например, в парк, на спортивную площадку или пляж. Половина опрошенных во всех категориях (55%) планируют подыскать или уже нашли онлайн-курсы или онлайн-занятия, которые помогут улучшить академические навыки или подготовят ребенка к будущей профессии. 44% отведут ребенка к родственникам, а четверть — отправят в летний лагерь. 39% планируют посещать с ребенком места культурного отдыха — музеи и театры. 28% рассчитывают, что ребенок будет проводить время в библиотеках.

«Относительно прошлого года родители стали больше заинтересованы в продолжении обучения ребенка в летний период. Если в 2025 г. на вопрос о планах на лето онлайн-занятия выбирали 36% родителей, то в этом доля возросла до 55% во всех возрастных категориях. Такой формат занятий набирает популярность, так как позволяет совмещать отдых с обучением: летние вебинары организованы в виде образовательно-развлекательных мастер-классов, игр, квестов — зачастую в тематике произведений современной поп-культуры, близкой и понятной школьникам. Также с 32% до 41% увеличилась доля родителей старшеклассников, которые собираются водить ребенка в музеи, театры и научные центры. В этой же категории с 6% до 18% выросло число тех, кто обеспечит занятия при колледже или университете. Это указывает на то, что родители все больше стремятся вкладываться в обучение детей и ищут для них новые образовательных возможности», — сказала Анастасия Архинчеева, руководитель Летнего клуба в «Фоксфорде».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290