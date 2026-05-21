«Диджитал Дизайн» модернизировала портал взаимодействия с подрядчиками группы RBI

В рамках сотрудничества с RBI компания «Диджитал Дизайн» усовершенствовала портал работы с подрядчиками: при работе с коммерческими предложениями и договорами на выполнение строительных работ добавлен учёт используемых строительных материалов. Создана база для оптимизации ряда закупочных процессов заказчика: ускорение согласования договоров, повышение эффективности коммуникации с исполнителями и оперативное реагирование на изменения рыночной ситуации. Об этом CNews сообщил представитель «Диджитал Дизайн».

Группа RBI — петербургский девелопер с более чем 30-летним опытом работы, специализирующийся на строительстве премиального жилья в историческом центре и других престижных районах города. В 2017 г. «Диджитал Дизайн» разработала и продолжает развивать для RBI «Портал взаимодействия с подрядчиками» — единую цифровую платформу, охватывающую все этапы строительного процесса.

Система содержит полный перечень работ по каждому объекту, количество которых может достигать десятков тысяч позиций: от проведения конкурсных процедур и подготовки коммерческих предложений до выбора подрядчиков, заключения долгосрочных договоров и контроля их исполнения, включая актирование. Порталом пользуются сотни подрядных организаций, в системе зарегистрированы тысячи контрактов. Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, решение остаётся современным благодаря регулярным обновлениям, выпуску новых модулей и улучшению существующих функций.

В 2022 г., когда на рынке возник дефицит импортных материалов и подрядчикам требовалось оперативно находить российские аналоги, RBI смогла сохранить непрерывность строительных процессов и своевременное оформление договоров. Это стало возможным благодаря внедрённой функции оформления дополнительных соглашений, которая позволила быстро вносить изменения в действующие контракты, заменяя одни виды работ и материалов на другие. Компания получила преимущество за счёт сокращения документооборота и большей гибкости в ценообразовании, а партнёры избавились от необходимости предоставлять дополнительные документы — все данные были доступны на портале на этапе проведения конкурса и заключения договора.

Ключевым обновлением 2025 г. стала масштабная модернизация портала. Если ранее система оперировала только объемами и стоимостью работ, то теперь она позволяет отдельно учитывать затраты на материалы, и отдельно – выполнение самих работ. Это даёт службе ценообразования RBI мощный инструмент для анализа и сопоставления коммерческих предложений, а также для точечного контроля расходов, что напрямую влияет на выбор наиболее выгодных условий сотрудничества. Кроме того, реализованы функции ведения накопительных ведомостей и формирования справок КС-2, КС-3 и КС-6а за каждый отчётный период.

«Работа с расценками, которая ранее велась в сторонних инструментах, теперь полностью интегрирована в портал. Это позволяет сопоставлять цены разных исполнителей и обеспечивать максимальную эффективность при минимальных затратах», — сказала Анастасия Утюжникова, руководитель отдела ценообразования группы RBI.

Работы по модернизации длились полгода, обновлённая версия портала введена в эксплуатацию. Все изменения внедрялись без остановки работы системы, что обеспечило непрерывность бизнес-процессов компании RBI. Специалисты «Диджитал Дизайн» учли требования всех подразделений компании-заказчика и создали универсальное решение для взаимодействия с подрядчиками.

«Мы уже почти десять лет занимаемся развитием порталов RBI и обеспечиваем их бесперебойную работу — как для сотрудников застройщика, так и для всех внешних подрядчиков. Портал не просто стабильно функционирует, он постоянно совершенствуется, помогая бизнесу RBI расти и адаптироваться к новым условиям рынка», — отметила Полина Трофимова, руководитель проектов заказной разработки компании «Диджитал Дизайн».

С учетом роста числа новых проектов RBI было также проведено комплексное обучение новых сотрудников подразделений застройщика, которое помогло сотрудникам оперативно включиться в процесс и упростило начало работы с порталом.

В рамках дальнейшего сотрудничества группа RBI и «Диджитал Дизайн» планируют серию дополнительных работ, связанных с задачами внесения изменений в стоимость строительных работ. Уже проведён анализ бизнес-процессов и сбор требований от различных подразделений компании. По итогам этой работы портал станет ещё удобнее как для застройщика, так и для подрядчиков — с акцентом на простоту, прозрачность и понятность: от подачи заявки на конкурс до закрытия актов выполненных работ. Это позволит RBI сократить согласования изменений в договорах, снизить риски взаимодействия с недобросовестными исполнителями и повысить контроль в отношениях с подрядчиками.