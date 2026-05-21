Дипломы в 2026 году: каждый второй абзац написан нейросетями

Аналитики платформы retext.ai с помощью собственного ИИ-детектора изучили почти 13 тыс. выпускных работ, защищенных с 2013 по 2025 гг., и выяснили, как технологии повлияли на сферу академического образования. Каждый абзац проверялся отдельно: детектор определял, написан ли фрагмент человеком или сгенерирован языковой моделью, а также выявлял предполагаемого «автора» — ChatGPT, Gemini, Deepseek или другую нейросеть. Об этом CNews сообщили представители retext.ai.

Четырехкратный рост за три года

Объем текста, написанного искусственным интеллектом, в дипломных работах вырос в четыре раза в период с 2022 по 2025 г. Изначально ИИ-контент составлял не более 10%, а в 2025 г. — уже более 40%. Эксперты объясняют это тем, что в ноябре 2022 г. началось массовое распространение ChatGPT. С 2023 г. использование нейросетей для написания диплома стало практиковаться все чаще.

По прогнозам аналитиков, в 2026 г. доля машинной генерации в выпускных квалификационных работах достигнет 60%. А это значит, что каждый второй абзац диплома будет составлен ИИ.

«За два сезона защиты дипломов поисковые запросы в сети о написании выпускных работ с помощью ИИ выросли в два раза. В этом году мы уже не спрашиваем, применяют ли студенты нейросети — мы спрашиваем, как именно они их применяют. Наш детектор показывает не «вердикт», а распределение стилей по корпусу: где ИИ помогает редактировать, где — генерирует с нуля, и какие разделы наиболее уязвимы. Эту картину важно видеть и студентам, и научным руководителям». — сказала Ольга Шкряба, основательница платформы retext.ai.

Какие разделы нейросеть пишет чаще всего?

Аналитики отмечают неравномерное распределение авторского и сгенерированного текста по разделам дипломной работы. Самый высокий уровень включений ИИ: заключение — не менее 55%, здесь нейросеть помогает «закрыть» работу обобщающим текстом; введение — от 49%, постановка цели, актуальности и задач легко генерируется по стандартным шаблонам; основной текст — от 40%, меньшая доля связана с тем, что эмпирическую часть, данные и самостоятельные расчёты автоматизировать сложнее.

Отдельно зафиксирован рост генерации защитных речей и тезисов — эти тексты не входят в основной объем выпускной работы, но активно создаются нейросетями.

В каких специальностях студенты чаще используют ИИ?

Если говорить про отдельные факультеты и направления подготовки, то первенство по использованию нейросетей принадлежит экономическим, бизнес- и ИT-направлениям, где ИИ-доля достигает 35–60%. Студенты с гуманитарных и естественно-научных факультетов демонстрируют более сдержанный рост — 10–15%. Эксперты также фиксируют, что число дипломов без использования ИИ, снизилось примерно с 2/3 в 2022 г. до 1/5 в 2025 г. Эта статистика лишь подтверждает вывод, что написание диплома с помощью ИИ стало нормой, а не исключением.

Какую нейросеть выбирают студенты?

Выбор моделей нейросетей начиная с 2024 г. уверенно смещается в сторону OpenAI. Самый частый сценарий описывается запросом «как написать диплом с помощью ChatGPT» — этот инструмент встречается в работах всех факультетов.

Заметную долю занимают и другие генеративные модели: Gemini от Google, китайская нейросеть Deepseek, Llama от Meta. Встречаются комбинированные сценарии: введение генерируется одной моделью, а заключение и защитная речь — другой.

Аналитики подчеркивают, что использование нейросетей в образовании не всегда означает «полный плагиат». Часть работ редактируется нейросетями, определенная доля переводится с помощью ИИ, а некоторые фрагменты создаются почти целиком. К тому же, результаты исследования отражают вероятностную оценку наличия признаков ИИ-генерации и не являются доказательством того, что текст был создан нейросетью. Модель анализирует стилистические и статистические признаки, которые могут встречаться как в ИИ, так и в человеческих текстах.

