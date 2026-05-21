CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 7000 жителей Заельцовского района получили сверхскоростной интернет от МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате строительства нового оборудования еще около 3000 семей, проживающих в Заельцовском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К сети МТС подключили дома жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны», а также «Расцветай на Красном». Благодаря сверхскоростному интернету можно одновременно играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео в . Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Более 40% наших новосибирских абонентов мобильной связи используют как минимум три продукта компании. Нередко такие клиенты впоследствии подключаются к нашей фиксированной сети. Это дает определенные преимущества, например, возможность экономии на комплексном обслуживании. Сегодня пользователи более требовательны к скорости и качеству домашнего интернета и это вполне объяснимо. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем нашу фиксированную сеть, чтобы обеспечить абонентов всеми современными цифровыми возможностями», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее в 2026 г. гигабитный интернет от МТС получили жители части Ленинского, Кировского и Октябрьского районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290