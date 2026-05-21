Исследование RWB и «Контур.Фокуса»: маркетплейсы остаются драйвером роста в онлайн-торговле

Российский рынок онлайн-торговли завершил 2025 г. с положительной динамикой. Большой вклад в это внесло платформенное предпринимательство, которое остается одной из основных форм в развитии бизнеса в интернете. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Этот тренд подтверждает совместное исследование RWB и аналитического сервиса «Контур.Фокус», посвященное анализу развития рынка онлайн-торговли и платформенного предпринимательства в регионах России в период с марта 2024 г. по март 2026 г.

По данным «Контур.Фокуса», Москва и Московская область остаются лидерами по количеству участников онлайн-торговли (около 130 тыс. предпринимателей, ИП и юрлиц, реализующих свои товары в интернете). Рынок онлайн-торговли только в столице вырос на 11%, что при уже сложившейся высокой базе говорит об устоявшемся тренде на интерес населения к такому виду предпринимательства. Впечатляющие темпы роста демонстрируют регионы: лидером стала Республика Дагестан (+66%), а Нижегородская (+19%) и Ростовская (+16%) области показывают динамику, опережающую столичный рынок.

«Рост онлайн-торговли отражает несколько устойчивых трендов. Первый — привлекательность отрасли для новых участников. Во многих регионах количество регистраций стабильно опережает ликвидации. Предприниматели могут выйти на маркетплейсы без большого стартового капитала и получить доступ к огромной аудитории покупателей без необходимости создавать собственный интернет-магазин. При этом растет доля юридических лиц, что говорит об устойчивости рынка и появлении более крупных игроков. Но главный драйвер отрасли — это спрос. Онлайн-шопинг прочно вошел в жизнь миллионов людей. Маркетплейсы в ответ расширяют ассортимент: сегодня здесь можно купить буквально все — от продуктов до стройматериалов. Предложение подстраивается под практически любой запрос покупателя, и этот тренд будет только укрепляться», — отметил руководитель проекта «Контур.Фокус» Антон Ломовский.

По данным аналитиков RWB, в марте 2026 г. количество продавцов на маркетплейсе в Москве и Московской области выросло на 28% относительно марта 2024 г. Республика Дагестан показывает самые высокие результаты: по итогу марта текущего года количество продавцов на маркетплейсе из этого региона выросло на 60%. В Нижегородской области рост составил +36%, а в Ростовской области число селлеров на маркетплейсе увеличилось на 34%.

«Наша миссия — создавать экосистему возможностей, одинаково эффективную и для начинающих продавцов, и для опытных предпринимателей. Глубоко анализируя потребности аудитории, мы формируем наиболее комфортные условия работы и развиваем специализированные программы поддержки, позволяющие бизнесу расти вместе с нами. Мы планируем и дальше усиливать наши сервисы и инструменты, чтобы отечественные предприниматели могли выходить на новые для себя уровни», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анна Аверина.

Среди продавцов Нижегородской области, которые достигли лидирующих позиций в своей нише, уверенные позиции занимают участники комплексной программы поддержки региональных предпринимателей «Платформа роста». Это акселерационный проект, запущенный в конце 2024 г. компанией RWB совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Производители из 43 регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Бренды Нижегородской области подключились к проекту в числе первых. За время участия в «Платформе роста» оборот продаж производителей из области увеличился на 109%.

В Краснодарском крае количество участников отрасли интернет-торговли выросло на 13%, а число продавцов на Wildberries — на 33% по сравнению с мартом 2024 г. В Свердловской области количество продавцов увеличилось на 32%, в Челябинской области – на 31%, а в Новосибирской — на 29%.

Как показало исследование, в Республике Татарстан отмечается небольшое сокращение общего числа участников сферы интернет-торговли, однако количество именно платформенных предпринимателей выросло на 29% за два года. Такой же показатель (+29%) зафиксирован и в Санкт-Петербурге, где общее число участников интернет-торговли увеличилось только на 7%.

Методология исследования

Для анализа динамики использовались данные из двух источников. Аналитики RWB сравнили количество зарегистрированных продавцов на платформе на конец марта 2026 г. с данными за март 2024 г. В свою очередь, аналитический сервис «Контур.Фокус» предоставил данные за аналогичный период по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за аналогичный период, чей основной вид деятельности — интернет-торговля (соответствующий код ОКВЭД).

